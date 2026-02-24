Sporting Cristal vs. Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores: cuándo juega, hora y canal

¡Fiesta en el 'Pueblo Celeste'! Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo y logró su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores. El conjunto liderado por Paulo Autuori está a un paso de clasificar a la zona de grupos del torneo continental. Ahora, el último escalón para lograr su objetivo es Carabobo de Venezuela.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Carabobo por Copa Libertadores?

Si bien la Conmebol aún no programó los partidos de la Fase 3 de la Copa Libertadores, lo debe realizar el viernes 27 de febrero. La llave entre Sporting Cristal y Carabobo se debe realizar entre el martes 3 al jueves 5 de marzo (ida).

La vuelta se debe desarrollar entre el martes 10 al jueves 12 de marzo. Por ranking Conmebol, los celestes deben cerrar la llave.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Carabobo por Copa Libertadores?

La programación de la Fase 3 aún no se conoce. Para el viernes 28 de marzo, la Conmebol debe anunciar todos los detalles del duelo entre Sporting Cristal y Carabobo.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs. Carabobo por Libertadores?

La transmisión de la Copa Libertadores estará a cargo de ESPN y Disney Plus para el territorio peruano.