Figura de Carabobo impacta al rendirse en elogios ante jugador de Sporting Cristal: "Jerarquía"

Sporting Cristal logró una agónica clasificación en la Copa Libertadores tras vencer en penal a 2 de Mayo. Sin embargo, los rimenses aún tienen pendiente un nuevo reto ante Carabobo FC por la fase 3 donde deberá buscar su clasificación a la etapa de grupos. Previo a este cotejo, Joshuan Berrios, jugador del elenco venezolano sorprendió al destacar a un futbolista celeste.

Figura de Carabobo FC se rinde en elogios ante jugador de Sporting Cristal

Durante un diálogo con el programa 'Estudio Fútbol', el extremo venezolano habló sobre lo que será el próximo enfrentamiento ante Sporting Cristal por la fase 3 del torneo continental, donde se disputarán la clasificación a la fase de grupos. En ese contexto, no dudó en rendirse en elogios ante la figura de Yoshimar Yotún.

Joshuan Berrios señaló que el volante nacional es uno de los jugadores más relevantes dentro del plantel cervercero y remarcó su paso por la selección peruana. Asimismo, indicó que es un jugador muy habilidoso y con gran jerarquía; además de tener una destacada trayectoria.

Video: Estudio Fútbol

"Por su recorrido, Yoshimar Yotún es un jugador muy importante, de selección. Es un jugador que te desmarca y te da jerarquía. Sporting Cristal tiene un muy buenos jugadores y un equipo con gran potencial", mencionó el futbolista

Por otro lado, el futbolista colombiano de 29 años no dudó en recalcar que Sporting Cristal tiene grandes jugadores en general y sobre todo con un enorme potencial, por lo que será un duro rival a vencer en esta llave de la Libertadores.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Carabobo FC por la fase 3 de la Libertadores?

Si bien aún no se ha confirmado una fecha oficial por parte de la Conmebol, se tiene estipulado que el duelo entre Sporting Cristal vs Carabobo FC se desarrolle entre el 3 y 5 de marzo, correspondiente al duelo de ida por la Copa Libertadores. Mientras que la vuelta se disputará entre el martes 10 y jueves 12.