Sporting Cristal tomó firme postura con Rabanal, Concha y Fara por discusión con hinchas: "Están..."

El clásico entre Sporting Cristal y Universitario fue uno de los partidos más vibrantes en lo que va del Torneo Apertura 2026. No obstante, el encuentro también dejó polémica, luego de que Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizaran un tenso cruce verbal con hinchas celestes en las tribunas mientras salían del campo.

El incidente generó repercusiones fuera del campo e incluso motivó una denuncia por parte de Alianza Lima. Ante esta situación, el club rimense decidió adoptar una postura contundente contra el incidente generado por los integrantes del cuadro crema.

Sporting Cristal tomó firme postura con Rabanal, Concha y Fara por discusión con hinchas

De acuerdo con lo informado por el periodista Wilmer Robles, la directiva de Sporting Cristal decidió no presentar ningún reclamo ante la Comisión Disciplinaria por lo ocurrido entre los integrantes de la 'U' y algunos hinchas. La postura del club está en enfocarse exclusivamente en lo deportivo y dejar de lado la polémica.

Universitario y Sporting Cristal igualaron 2-2 por la fecha 2. Foto: Sebastián Blanco/URPI

"Sporting Cristal no solicitará a la Comisión Disciplinaria de la FPF castigo para Rabanal, Concha y Fara. En la interna están mentalizados en el partido ante Huancayo, Carabobo y en mejorar su eficacia", fue la información que reveló el comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta manera, queda claro que Sporting Cristal no se involucrará en la polémica y todo apunta a que el episodio quedará como una situación propia de un clásico. Así, Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara no recibirían ninguna sanción deportiva por lo ocurrido.

Alianza Lima denunció a los integrantes de Universitario

El periodista Kevin Pacheco informó que Alianza Lima presentó una denuncia ante la Comisión Disciplinaria contra los integrantes de Universitario involucrados en el incidente. Esta decisión también estaría marcada por un antecedente, ya que la temporada pasada el cuadro crema realizó una acción similar contra los blanquiazules.

De igual forma, es preciso señalar que, hasta el momento, la Comisión Disciplinaria no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.