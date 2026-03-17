Juan Pablo Goicochea calificó cómo fue jugar en Alianza Lima: "No sentí tanta..."

Uno de los delanteros más talentosos que salió de Alianza Lima en los últimos años ha sido Juan Pablo Goicochea, quien actualmente se encuentra jugando en Defensor Sporting de Uruguay. El delantero incaico fue consultado sobre cómo fue jugar para los blanquiazules y ante su numerosa hinchada en Matute, sorprendiendo con un contundente comentario en televisión nacional.

El atacante acaba de ser convocado a la selección peruana por Mano Menezes para los partidos del presente mes ante Honduras y Senegal, con miras a las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030. Por ello, fue entrevistado por los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX, en L1 MAX, y ahí le preguntaron sobre su pasado en la escuadra de La Victoria.

Juan Pablo Goichochea habló de Alianza Lima

“Fue una experiencia inolvidable, tano jugar en la reserva como en el primer equipo. Siempre digo que Alianza es mi casa. En Primera División no sentí tanta presión. Era joven, me faltaron procesos para sumar más minutos. Sentí que no iba a poder (por la competencia) y decidí dar un paso al costado”, indicó Juan Pablo Goicochea, señalando que Alianza Lima es su hogar y siente un amor enorme por la institución deportiva.

Asimismo, el delantero de la selección peruana también se refirió a por qué dejó el club de Matute para marcharse a Platense de la Liga Profesional Argentina. Según el atacante nacional, tomó la decisión de marcharse porque sentía que no iba contar con minutos en el plantel principal debido a que en ese momento su competencia eran Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Juan Pablo Goicochea debutó como profesional con Alianza Lima en el 2022. Foto: Alianza Lima

¿Cuál es el valor de Juan Pablo Goicochea?

Según la última actualización de Transfermarkt, del pasado 15 de marzo, actualmente Juan Pablo Goicochea tiene un valor de 150 mil euros en el mercado de transferencias. Se espera que durante su estadía en Defensor Sporting de Uruguay esta cotización pueda elevarse para que despegue de una vez.