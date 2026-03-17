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Juan Pablo Goicochea tuvo tajante postura sobre el cupo de extranjeros en la Liga 1: “No…”
El actual delantero de Defensor Sporting Club, en una reciente entrevista, dio un determinante comentario sobre el cupo de extranjeros.
En una reciente entrevista para L1 Max, se tuvo como entrevistado a Juan Pablo Goicochea, actual jugador de Defensor Sporting Club, donde se habló sobre diversos temas, incluido su convocatoria a la selección peruana de Mano Menezes para los amistosos contra Senegal y Honduras. No obstante, sorprendió al hablar sobre la Liga 1.
Esto tras la consulta sobre si en el fútbol peruano existen buenos jugadores. Desde su perspectiva, señaló que sí existen buenos futbolistas; no obstante, consideró que el cupo de extranjeros, que recientemente ha sido ampliado, le quita protagonismo a los jóvenes y no dudó en tener una postura tajante al respecto.
Juan Pablo Goicochea tuvo tajante opinión sobre el cupo de extranjero en la Liga 1
En sus palabras, el delantero manifestó que los clubes grandes siempre traen jugadores extranjeros, por lo que los futbolistas que recién están empezando lo tienen más complicado.
“Sinceramente, hay jugadores con mucho talento, pero creo que pasa por un tema de formación de menores, ya que no les dan la oportunidad a los jóvenes. Sumaron un cupo más de extranjeros; en mi opinión, no ayuda. Los clubes grandes siempre traen extranjeros, es más complicado”, fueron las palabras de Goicochea.
¿Cómo le va a Juan Pablo Goicochea en Defensor Sporting?
En lo que va de la temporada, el jugador de 21 años ha podido disputar cuatro partidos de manera oficial con el club uruguayo: tres de ellos fueron por la Liga AUF Apertura, mientras que jugó uno en la Copa Sudamericana. Cabe señalar que de momento, Goicochea no se estrena con gol.
Juan Pablo Goicochea fue convocado para los amistosos de la selección peruana. Foto: Instagram
Equipos dónde jugó Juan Pablo Goicochea
- EGB (Perú) → Al. Lima Sub-20 (Perú)
- Al. Lima Sub-20 (Perú) → Alianza Lima II (Perú)
- Alianza Lima II (Perú) → Alianza Lima (Perú)
- Alianza Lima (Perú) → Platense II (Argentina)
- Platense II (Argentina) → Defensor SC (Uruguay)
- Defensor SC (Uruguay) → Platense II (Argentina)
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