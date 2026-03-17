Revelan si el partido de Universitario vs Alianza Lima se jugará con público: "Queda claro"

Uno de los partidos más esperados es el que disputarán Universitario vs Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Apertura. Ambos equipos se enfrentarán en el primer clásico del año. La duda estaba con respecto a si se jugará con público o no luego de las acusaciones de comentarios discriminatorios por parte de la hinchada crema en el último partido ante UTC.

Los últimos partidos de Universitario han servido para dejar en claro el gran apoyo de la hinchada en el Monumental. Sin embargo, a día de hoy todavía estaba la duda acerca de la cantidad de gente que iba a poder asistir al estadio para apoyar a su equipo.

Revelan si Universitario vs Alianza Lima se jugará con público

Salió el informe del árbitro Michael Espinoza, quien estuvo a cargo del partido entre Universitario vs UTC, donde se indica que el mismo juez escuchó los gritos racistas en contra de Ángelo Campo y Piero Serra que venían desde la tribuna sur. Tras ello, Kevin Pacheco reveló en ‘Satélite+’ que el duelo en el Monumental sí tendrá público.

“Lo que sí queda claro, independientemente del fallo que pueda tomar la Comisión Disciplinaria, que la versión de que el clásico se podía jugar a puertas cerradas está descartada por el nuevo reglamento, tenemos la información de que van a actuar con el nuevo reglamento. Va de la mano con lo que indica el nuevo reglamento que no sanciona todo un estadio”, aseguró Pacheco.

(Video: Satélite+)

El informe arbitral describe claramente en el documento la sensible situación que se vivió en los últimos minutos del partido ante UTC. "Escuché (ante el pedido de los jugadores Campos y Serra de UTC) a personas que hacían el sonido de los monos", indicó.

Ahora, se está a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria para saber si efectivamente se jugará con público o si habrá un límite de aforo para el clásico del fútbol peruano.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima?

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada, pero se especula que el día programado sería el 4 de abril a las 3:30 p.m. El partido será parte de la fecha 9 del Torneo Apertura y podría ser crucial de cara a los objetivos de ambos equipos para la temporada.