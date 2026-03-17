Valera, delantero de Universitario, dio contundente calificativo a Alianza antes del Clásico: "Son..."

El clásico se empieza a vivirse antes de lo esperado. Álex Valera no dudó en referirse a la rivalidad eterna que tiene con Alianza Lima y brindó sus primeras sensaciones en la previa del partido que se jugará en el Monumental. Ambos equipos están en la lucha por el campeonato de la Liga 1.

Valera, delantero de Universitario, está en uno de sus mejores momentos futbolísticos y en ese sentido está buscando conseguir el tetracampeonato con el elenco crema. Por ese motivo, sabe de la importancia del Clásico, pero también es consciente de que en un partido de esta índole no hay favoritismo.

Valera dio calificativo a Alianza Lima

El inicio de la temporada de Alianza Lima y Universitario de Deportes no ha sido precisamente la mejor. Sin embargo, en un clásico siempre se trata de llegar de la mejor manera y más si se juega como local. Álex Valera lanzó una contundente advertencia a los blanquiazules de cara al partido más emocionante de la temporada del Torneo Apertura.

“Los clásicos son importantes. Alianza Lima viene bien y nosotros también, va a ser un partido muy bonito, fuerte y friccionado. Ambos nos jugamos puntos importantes para seguir estando en la cima del campeonato”, señaló en el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Álex Valera se refiere al clásico ante Alianza Lima.

Último partido contra Alianza en el Monumental

Cabe resaltar que la última que se jugó un Universitario vs Alianza Lima fue en el Torneo Clausura de la temporada pasada en el mes de agosto. El encuentro terminó en empate sin goles, que terminó con varias polémicas.

Uno de los momentos más recordados fue el encuentro entre Valera y Barcos que tuvo repercusión a nivel nacional al ser dos grandes referentes del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril desde las 15.00 horas en el Estadio Monumental. Será el primer clásico del año y uno de los más importantes de cara a los objetivos de la temporada.