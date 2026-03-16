Partidos de HOY EN VIVO, martes 17 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 17 de marzo tenemos una programación de infarto de todos los partidos en vivo que se disputará en los principales torneos del mundo. Manchester City vs Real Madrid juegan la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Revisa el resto de enfrentamientos, los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Sporting CP vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ 15:00 Arsenal vs Bayer Leverkusen Disney+, ESPN5 15:00 Chelsea vs PSG Disney+, ESPN2 15:00 Manchester City vs Real Madrid ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Alajuelense vs Los Angeles FC Disney+, Zapping 22:00 Cruz Azul vs Monterrey Disney+, Fox Sports 1

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Lanús vs Newell's Old Boys TyC Sports, Fanatiz 19:15 Gimnasia Mendoza vs Estudiantes Disney+, Fanatiz 19:15 Central Córdoba SdE vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:10 Llaneros vs Cúcuta Deportivo RCN, Fanatiz, Win+ Futbol 18:20 Atlético Bucaramanga vs Once Caldas RCN, Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Millonarios vs Atlético Nacional RCN, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 16:30 U Católica vs D. Cuenca Zapping 19:00 Leones del Norte vs LDU Quito Zapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 16:30 Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo Tigo Sports 18:30 Olimpia vs Sp. Luqueño Tigo Sports

Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.