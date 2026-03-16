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Partidos de HOY EN VIVO, martes 17 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo a disputarse este martes 17 de marzo. Manchester City y Real Madrid juegan la vuelta de la Champions League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 17 de marzo
Programación de partidos en vivo para este martes 17 de marzo | FOTO: LIBERO
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Este martes 17 de marzo tenemos una programación de infarto de todos los partidos en vivo que se disputará en los principales torneos del mundo. Manchester City vs Real Madrid juegan la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Revisa el resto de enfrentamientos, los horarios y canales de transmisión.

Real Madrid y Manchester City juegan este martes por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: horario y dónde ver partido de vuelta

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Sporting CP vs Bodø / GlimtESPN, Disney+
15:00Arsenal vs Bayer LeverkusenDisney+, ESPN5
15:00Chelsea vs PSGDisney+, ESPN2
15:00Manchester City vs Real MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Alajuelense vs Los Angeles FCDisney+, Zapping
22:00Cruz Azul vs MonterreyDisney+, Fox Sports 1

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Lanús vs Newell's Old BoysTyC Sports, Fanatiz
19:15Gimnasia Mendoza vs EstudiantesDisney+, Fanatiz
19:15Central Córdoba SdE vs Deportivo RiestraFanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Llaneros vs Cúcuta DeportivoRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
18:20Atlético Bucaramanga vs Once CaldasRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
20:30Millonarios vs Atlético NacionalRCN, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:30U Católica vs D. CuencaZapping
19:00Leones del Norte vs LDU QuitoZapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo San Lorenzo vs 2 de MayoTigo Sports
18:30Olimpia vs Sp. LuqueñoTigo Sports

Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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