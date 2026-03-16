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Partidos de HOY EN VIVO, martes 17 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo a disputarse este martes 17 de marzo. Manchester City y Real Madrid juegan la vuelta de la Champions League.
Este martes 17 de marzo tenemos una programación de infarto de todos los partidos en vivo que se disputará en los principales torneos del mundo. Manchester City vs Real Madrid juegan la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Revisa el resto de enfrentamientos, los horarios y canales de transmisión.
PUEDES VER: Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: horario y dónde ver partido de vuelta
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Sporting CP vs Bodø / Glimt
|ESPN, Disney+
|15:00
|Arsenal vs Bayer Leverkusen
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Chelsea vs PSG
|Disney+, ESPN2
|15:00
|Manchester City vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Alajuelense vs Los Angeles FC
|Disney+, Zapping
|22:00
|Cruz Azul vs Monterrey
|Disney+, Fox Sports 1
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Lanús vs Newell's Old Boys
|TyC Sports, Fanatiz
|19:15
|Gimnasia Mendoza vs Estudiantes
|Disney+, Fanatiz
|19:15
|Central Córdoba SdE vs Deportivo Riestra
|Fanatiz, TNT Sports
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Llaneros vs Cúcuta Deportivo
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Atlético Bucaramanga vs Once Caldas
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Millonarios vs Atlético Nacional
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|U Católica vs D. Cuenca
|Zapping
|19:00
|Leones del Norte vs LDU Quito
|Zapping
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo
|Tigo Sports
|18:30
|Olimpia vs Sp. Luqueño
|Tigo Sports
Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.
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