0
EN DIRECTO
Real Madrid vs. Benfica EN VIVO HOY, partido de vuelta

Sporting Cristal con posibilidades de cambiar de estadio para enfrentar a Carabobo por Libertadores

Ante los hechos suscitados en las afueras del Estadio Miguel Grau del Callao, desde Sporting Cristal evalúan la posibilidad de cambiar de sede ante Carabobo.

Diego Medina
Sporting Cristal se alista para su partido de Copa Libertadores ante Carabobo.
Sporting Cristal se alista para su partido de Copa Libertadores ante Carabobo. | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
COMPARTIR

Sporting Cristal se medirá ante Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores en cotejos de ida y vuelta. A falta de confirmación, el primer choque se llevará a cabo en Venezuela, mientras que la vuelta será en la capital limeña. Sin embargo, se comienza a evaluar la posibilidad de cambiar de estadio ante los hechos recientes en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal se medirá contra 2 de Mayo por la fase 3 de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores: cuándo juega, hora y canal

¿Dónde jugará Sporting Cristal contra Carabobo por Copa Libertadores?

Recientemente, durante el programa "Fútbol Satélite", el periodista deportivo Kevin Pacheco reveló que Sporting Cristal está seriamente evaluando la chance de cambiar de estadio como local ante la escuadra de Carabobo. Si bien todo se llevó de gran manera en el Miguel Grau del Callao, los hechos lamentables fuera del recinto deportivo han generado una reacción.

Uno de los estadios que se tenía en mente era el Nacional, pero el campo no está en óptimas condiciones y, además, hay eventos programados como conciertos y/u otras actividades. Asimismo, una de las opciones sólidas es el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, pero Sporting Cristal aún no ha hablado directamente con la escuadra de Alianza Lima.

"En Cristal hay bastante preocupación porque está complicada la situación de que el partido se juegue en el Nacional. Todo hace indicar que el partido no se va a jugar en el Nacional. Se está definiendo dónde se puede jugar el partido ante Carabobo. ¿Hablar con Alianza Lima y Universitario? No han hablado con Alianza Lima todavía, pero una opción importante en este momento es Matute, pero todavía no han hablado con Alianza", informó el periodista.

Hinchas de Sporting Cristal fueron víctimas de la delincuencia

En horas de la noche del pasado martes 24 de febrero, se reportó que delincuentes atacaron vehículos en el que se encontraban los hinchas de Sporting Cristal, quienes regresaban a sus hogares luego de ver el duelo ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Este hecho está en investigación y ha generado una alerta en tienda celeste para salvaguardar a sus seguidores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. DT de 2 de Mayo paralizó conferencia y se rindió ante dos jugadores de Cristal: "Mucho nivel"

  2. Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano