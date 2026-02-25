- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
Sporting Cristal con posibilidades de cambiar de estadio para enfrentar a Carabobo por Libertadores
Ante los hechos suscitados en las afueras del Estadio Miguel Grau del Callao, desde Sporting Cristal evalúan la posibilidad de cambiar de sede ante Carabobo.
Sporting Cristal se medirá ante Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores en cotejos de ida y vuelta. A falta de confirmación, el primer choque se llevará a cabo en Venezuela, mientras que la vuelta será en la capital limeña. Sin embargo, se comienza a evaluar la posibilidad de cambiar de estadio ante los hechos recientes en el Estadio Miguel Grau del Callao.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores: cuándo juega, hora y canal
¿Dónde jugará Sporting Cristal contra Carabobo por Copa Libertadores?
Recientemente, durante el programa "Fútbol Satélite", el periodista deportivo Kevin Pacheco reveló que Sporting Cristal está seriamente evaluando la chance de cambiar de estadio como local ante la escuadra de Carabobo. Si bien todo se llevó de gran manera en el Miguel Grau del Callao, los hechos lamentables fuera del recinto deportivo han generado una reacción.
Uno de los estadios que se tenía en mente era el Nacional, pero el campo no está en óptimas condiciones y, además, hay eventos programados como conciertos y/u otras actividades. Asimismo, una de las opciones sólidas es el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, pero Sporting Cristal aún no ha hablado directamente con la escuadra de Alianza Lima.
"En Cristal hay bastante preocupación porque está complicada la situación de que el partido se juegue en el Nacional. Todo hace indicar que el partido no se va a jugar en el Nacional. Se está definiendo dónde se puede jugar el partido ante Carabobo. ¿Hablar con Alianza Lima y Universitario? No han hablado con Alianza Lima todavía, pero una opción importante en este momento es Matute, pero todavía no han hablado con Alianza", informó el periodista.
Hinchas de Sporting Cristal fueron víctimas de la delincuencia
En horas de la noche del pasado martes 24 de febrero, se reportó que delincuentes atacaron vehículos en el que se encontraban los hinchas de Sporting Cristal, quienes regresaban a sus hogares luego de ver el duelo ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Este hecho está en investigación y ha generado una alerta en tienda celeste para salvaguardar a sus seguidores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90