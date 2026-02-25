De terror: Delincuentes atacaron buses donde viajaban hinchas de Sporting Cristal

La noche del martes 24 de febrero, Sporting Cristal enfrentó a 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau del Callao y consiguió el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores tras una dramática tanda de penales. La celebración fue total en las tribunas; sin embargo, horas después la alegría casi se convierte en tragedia, pues algunos hinchas fueron atacados por delincuentes.

Todo ocurrió cuando los fanáticos rimenses regresaban a sus hogares después del partido. Un grupo de malhechores interceptó varios buses y desató el pánico entre los pasajeros. El momento fue tan aterrador que algunas personas se vieron obligadas a lanzarse por las ventanas para escapar.

La situación pudo haber terminado en una tragedia mayor y, de no ser por la rápida intervención de los bomberos presentes en la zona, hoy se estaría lamentando la pérdida de vidas. Su acción fue determinante para auxiliar a quienes necesitaban ayuda urgente.

¿Sporting Cristal volverá a jugar en el Callao la Copa Libertadores?

Debido a los hechos violentos que pasaron pos partido, Sporting Cristal puede analizar cambiar de sede. Una de la alternativas que se presenta en el horizonte es Matute, el estadio de Alianza Lima. Vale precisar que esta el momento, la directiva celeste no se ha comunicado con su par blanquiazul.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

La Conmebol aún no confirmó el horario del partido de ida ni de vuelta. Tampoco en qué estadio se jugará. Se espera que en las próximas horas o días se anuncie cuándo y dónde se disputará esta serie de la tercera fase de la Copa Libertadores.