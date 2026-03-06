Partido de Perú vs Senegal contará con la presencia de artistas internacionales

Juan Palacios corresponsal de Líbero en París. Los últimos días de marzo, Perú tendrá un amistoso de alta exigencia. El selección nacional, bajo el liderazgo del DT brasileño Mano Menezes, viajará a Francia para enfrentarse al mundialista Senegal. Este partidazo se disputará el próximo 28 de marzo.

El duelo contra los senegaleses marcará el debut oficial de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana, el cual se medirá cara a cara contra el vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, que tiene a Sadio Mané como su principal estrella.

Para Perú, este partido representa el primer examen del nuevo comando técnico y una oportunidad de medir fuerzas ante una selección africana de élite.

Mientras tanto, para Senegal, es parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, consolidando su condición de potencia continental. Además, el encuentro también busca fortalecer lazos culturales y deportivos entre Sudamérica y África, con el fútbol y la música como lenguajes universales.

Espectáculo musical asegurado

Previo al inicio del partido, el Stade de France será escenario de un show único con la presencia de Youssou N’Dour, ícono del mbalax y referente cultural africano, y Booba, uno de los raperos más influyentes de Francia. Ambos artistas, orgullosos de sus raíces senegalesas, ofrecerán un espectáculo que combinará tradición y modernidad, reforzando el carácter festivo y multicultural de la jornada.

Perú vs Senegal: fecha y hora del partido

El amistoso entre Perú y Senegal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Stade de France, a las 11:00 a.m. (hora peruana) y 5:00 p. m. hora de Francia y Senegal.