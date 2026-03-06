Este jueves 26 de febrero, familiares denunciaron la desaparición de los venezolanos Jeusselem Elieth Genese Vitola, de 43 años, y su esposo Álvaro José Urbina Rojas. Al respecto, el Departamento de Policía de Saratoga Springs, en EE. UU., salió al frente para comunicar que el cuerpo de Genese Vitola fue encontrado, mientras que su esposo continúa en paradero desconocido. ¿Qué se sabe sobre este preocupante caso?

Reportan la desaparición de dos venezolanos en Saratoga Springs y la policía impacta con este hallazgo

Según los reportes de Univisión, una mujer de 43 años y su esposo de 57, ambos originarios del estado venezolano Mérida, se encuentran en medio de una investigación policial en Estados Unidos.

La policía local señaló que la pareja, al parecer, se dirigía a California, lo que generó inquietud entre sus familiares, quienes temían que pudieran haber sido privados de su libertad por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En tanto, mediante un informe preliminar, la policía de Saratoga Springs no pudo evitar realizar una orden de registro en un remolque tipo RV ubicado en una bodega de Draper, propiedad de Rojas. En dicha operación, los detectives hallaron un cuerpo que se presume pertenece a Jeusselem Elieth Genes Vitola. No obstante, no se conoció información de su esposo.

Autoridades piden el apoyo de la comunidad

La policía ha decidido intensificar la búsqueda de Urbina Rojas y, con ello, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía.

Todos los que cuenten con información importante sobre la desaparición de la pareja o sobre su vehículo, un Toyota Sequoia gris de 2005 con matrículas de Utah T409YB o G057JM, pueden comunicarse de manera directa con el detective Llorens del Departamento de Policía de Saratoga Springs. Los números de contacto son 801-766-6503 y 385-634-1, respectivamente.