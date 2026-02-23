Perú confirmó amistosos con Senegal y Honduras: fechas y horarios de los partidos

¡Inicia la era Mano Menezes en la selección peruana! La bicolor confirmó sus partidos amistosos contra Senegal y Honduras. Esos dos compromisos se realizarán por la fecha FIFA de marzo.

Perú vs. Senegal: fecha y hora

El duelo contra los campeones de África se realizará el sábado 28 de marzo en el Stade de Francia, París. El horario del compromiso será a las 11:00 horas de Perú.

Perú vs. Honduras: fecha y hora

Tras enfrentar a Senegal, la selección peruana viajará a Madrid, España, para enfrentar a Honduras en el Estadio Municipal de Butarque. El duelo está pactado para el martes 31 de marzo.

El partido iniciará a las 13:00 horas de Perú. Aún no se confirmó el canal que transmitirá el compromiso amistoso.

Perú confirmó amistosos por fecha FIFA de marzo.

Se inicia la era de Mano Menezes

Mano Menezes llegó a nuestro país para empezar a trabajar con miras a los amistosos internacionales por fecha FIFA. Gustavo Peralta informó que el DT brasileño se reunirá con los equipos de la Liga 1 2026.

Además, seguirá los partidos del Torneo Apertura. Este trabajo, el entrenador de la selección peruana la realizará de la mano de la Dirección General de Fútbol de la FPF, que es liderada por Jean Ferrari.