Llegaron a Perú los Xiaomi POCO X8 Pro y X8 Pro Max: características y precios oficiales de los celulares gamer calidad-precio

POCO se ha consolidado como una de las marcas más apreciadas por los seguidores de Xiaomi, destacándose por ofrecer dispositivos que priorizan la potencia, lo que los convierte en opciones ideales para los amantes de los videojuegos. En Perú, ya están disponibles los últimos modelos de esta línea: el POCO X8 Pro y el POCO X8 Pro Max, que prometen satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes.

POCO X8 Pro y X8 Pro Max, rendimiento brutal

Comencemos con el rendimiento de ambos dispositivos. El POCO X8 Pro nos sorprende con la inclusión del chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, el cual nos brinda un funcionamiento del GPU 25% superior y menos consumo de energía. Por su parte, el POCO X8 Pro Max viene integrado con el MediaTek Dimensity 9500s, el mismo que en las pruebas de AnTuTu obtuvo una puntuación de 8.085.998.

Ambos procesadores son ideales para el juego, ya que, además, cuentan con Optimización Wildboost para mejorar la experiencia gamer. En cuanto al almacenamiento, el X8 Pro tiene una versión de 8 GB RAM con 256 GB de memoria interna y otra de 12 GB con 512 GB, mientras que el X8 Pro Max con una de 12 GB con 512 GB.

POCO X8 Pro y X8 Pro Max, pantallas de altísima calidad

En cuanto a la pantalla de ambos dispositivos hay diferencias que no debemos dejar pasar por alto: el X8 Pro tiene un panel AMOLED ultra brillante de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K, mientras que el X8 Pro Max dispone de AMOLED ultra brillante de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K. Sin embargo, comparten otras especificaciones como los 3.500 nits de brillo máximo, los 120 hercios de tasa de refresco, protección anticaídas Corning Gorilla Glass 7i, IP66, IP68, 69, IP69K, así como Dolby Atmos.

POCO X8 Pro y X8 Pro Max, fotos mejoradas

Como ya venimos diciendo desde la generación pasada de POCO ya dio mejoras no menores en sus lentes fotográficos y estos nuevos celulares siguen esa senda. En este caso, ambos celulares poseen 50 MP en el lente principal y 20 MP en la frontal. La diferencia viene en que el X8 Pro Max tiene sensores Light Fusion 600, en tanto que el modelo X8 Pro un Sony IMX822.

HyperOS 3 es su sistema operativo y que, según la propia marca, nos promete una experiencia inteligente y bastante fluida que, entre sus muchas novedades (como Xiaomi HyperConnect o Xiaomi HyperIslanda) nos presenta el modo Compra de Entradas, el cual tiene la función de optimizar el procesamiento y respuesta táctil durante ventas de alta demanda.

POCO X8 Pro y X8 Pro Max, baterías cada vez más grandes

En cuanto a las baterías, ambos modelos nos sorprenden una vez más. En cuanto al POCO X8 Pro MAX, dispone de autonomía de 8.500 mAh para usarlo por más de dos días. Por su parte, el X8 Pro añade una batería de 6.500 mAh. Ambos disponen de carga rápida de 100 W e inalámbrica de 27 W.

POCO X8 Pro y X8 Pro Max, precios en Perú

Los POCO X8 Pro y POCO X8 Pro Max ya están disponibles en países como Perú, por lo que sus precios y versiones ya están confirmados desde el portal web oficial de Xiaomi en este como en otros lugares de Hispanoamérica.

En el del X8 Pro, los encuentras en colores Negro, Blanco y Verde Menta, con versiones de 8 GB/256 GB y de 12 GB/512 GB, así como un precio base de S/1.699.

Por parte del X8 Pro Max, este terminal viene en tres tonalidades como el Blanco, Negro y Azul. Su única versión es de 12 GB/512 GB, la cual tiene un costo de S/2.499.