El Huawei Mate 80 Pro llegó a Perú y LATAM: reserva HOY con super descuentos y regalos impresionantes

La espera terminó y, finalmente, Huawei ha dejado con la boca abierta a todo el mundo fuera de China al lanzar su nuevo terminal con la familia que lo llevó a ser de las marcas más importantes del mercado de los smartphones hasta hace unos años, inclusive, por encima de Apple: estamos hablando del Huawei Mate 80 Pro, el cual ya puedes reservar si vives en cualquier país de Latinoamérica.

Huawei Mate 80 Pro, todas sus características

El Huawei Mate 80 Pro nos abre las puertas con 219 gramos, con un panel táctil OLED LTPO de 6,75 pulgadas con resolución 1.5K de 2.848 × 1.276 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppi), una tasa de refresco de 120 hercios, 3.000 nits de brillo máximo, resistencia al agua con IP68/IP69, así como cristal Kunlun Glass 2 para aguantar caídas y golpes.

En cuanto al procesador, este celular incluye el chip Kirin 9020 o Kirin 9030 Pro (dependiendo de la versión), a la vez de contar con RAM de 12 GB y 16 GB, así como memoria interna de 512 GB, todo ello te dará un buen rendimiento en el día a día con tareas pesadas, así como videojuegos de alta demanda gráfica. En las pruebas, el Mate 80 Pro muestra grandes mejoras respecto a sus antecesores y a los Pura.

La cámara fotográfica es su gran atractivo, mejorando lo hecho por el Pura 80 Ultra, que es decir mucho; por ello, nos topamos con un lente principal de 50 MP con sensor RYYB de 1/1.28 pulgadas con apertura variable f/1.4 a f/4.0, ultra gran angular de 40 MP de f/2.2 con configuración RYYB, macro-telefoto de 40 MP con zoom óptico de 4X con zoom híbrido 10X, en tanto que el frontal es de 13 MP que funciona como un gran angular con autoenfoque.

Sobre la autonomía, el Huawei Mate 80 Pro nos trae una batería más menos voluminosa de 5.750 mAh, acompañada por carga rápida Huawei Supercharge de 100 W y carga inalámbrica de 80 W. Sobre su sistema operativo, la versión global fuera de China incluye EMUI 15, software que ya permite acceder a los servicios de Google vía aplicaciones como MicroG o GBox.

Huawei Mate 80 Pro, cuál es su precio

En la actualidad, el Huawei Mate 80 Pro se encuentra en preventa en países latinoamericanos. Por ejemplo, en Perú, se puede reservar con un abono inicial de 500 soles, luego de lo cual, el usuario tendrá que pagar 3.499 soles, además de un descuento de 1.000 soles, pero también un audífono Huawei FreeClip 2 en tres colores.