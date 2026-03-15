Huawei Pura 70 Pro con potentes cámaras, precio reducido y servicio de Google: ¿Vale la pena comprarlo en 2026?

Si has visto un teléfono Huawei en los últimos 5 años que te ha llamado por sus brutales especificaciones, pero lo desestimaste como opción porque no contaban con los servicios de Google, entonces hay buenas noticias para ti, pues desde 2025 los usuarios de esta marca ya pueden utilizar estas aplicaciones de forma legal (pero no oficial), lo que los ha vuelto a poner en el radar en esta parte del mundo y el Huawei Pura 70 Pro es uno de los abanderados de esto último que, además, tiene una de las mejores cámaras fotográficas del planeta.

Huawei Pura 70 Pro, pantalla y procesador

Con 220 gramos encima, el Pura 70 Pro nos trae una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con 2844 × 1260 píxeles, incluyendo 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), con tasa de refresco de 120 hercios para tener fluidez en el desplazamiento, brillo notable con sus 2500 nits, protección contra caídas con el cristal Kunlun Glass y resistencia acuática con IP68.

Cuando pasamos al siguiente apartado, es decir, el rendimiento, este celular integra un chip de fabricación con el Kirin 9010, a la vez de RAM de 12 GB, así como ROM que llega a los 512 GB. Si bien el procesador está un escalón por detrás de Qualcomm o MediaTek, lo cierto es que sí se desempeña bien con aplicaciones pesadas, pero también con videojuegos demandantes.

Huawei Pura 70 Pro, batería grande y software estable

En cuanto a su autonomía, el Huawei Pura 70 Pro trae una batería de 5050 mAh para que te dure por casi un día entero de uso intenso, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 100 W, pero no solo eso, pues también dispone de 80 W de carga inalámbrica, así como con carga rápida inalámbrica reversible de 20 W.

El sistema operativo de este celular es el HarmonyOS 4.2 (EMUI para Latinoamérica) el cual va fluido, estable y con muchas opciones de personalización, pero, lo mejor de todo es que con este ya se puede acceder a servicios de Google desde AppGallery por medio de apps como MicroG o GBox. No menor es que posee hasta cinco años de actualizaciones para software y parches de seguridad.

Huawei Pura 70 Pro, fotos alucinante y óptima grabación de video

Uno de los puntos más destacados de este terminal como de todo terminal de la familia Pura es su apartado fotográfico, el cual incluye triple cámara trasera, con el lente principal de 50 MP con apertura variable f/1.6-4.0, un ultra gran angular de 12,5 MP con apertura f/2.2, teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 3,5X con apertura f/2.1 y estabilización óptica. Del mismo modo, su frontal es de 13 MP con f/2.2

La grabación del video del Huawei Pura 70 Pro consta de una resolución máxima de 4K a 60 fps, el cual destaca por su buena estabilización, óptimo rango dinámico, con transiciones suaves, pero estando unos pasos detrás de la competencia, principalmente, del iPhone 16 Pro Max y 17 Pro Max que es el rey absoluto en este apartado.

Huawei Pura 70 Pro, precio en 2026

Por ello, sabiendo que las apps de Google ya no son un impedimento, y quieres comprar el Huawei Pura 70 Pro, déjame decirte que su precio actual de 2026 es de unos US$1.100, mientras que en Perú vale unos S/3.799 y en México desde los 17.000 pesos mexicanos.