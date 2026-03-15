¿Cuándo salen los Xiaomi 16T y 16T Pro? Esto es lo que sabemos sobre los nuevos reyes de la gama alta "económica"

La gama alta económica tiene en los Xiaomi 15T y 15T Pro a los reyes absolutos casi sin competencia a la vista, por lo que muchos se preguntan cómo serán sus sucesores: los Xiaomi 16T, pero todo parece indicar que esto no va a suceder y en esta nota te vamos a explicar el por qué ¿Serán estos los motivos para que Samsungcelebre a lo grande con sus modelos Galaxy FE? Lo veremos.

Qué sabemos sobre los Xiaomi 16T

Hay una mala y una buena noticia: la mala es que los Xiaomi 16T no van a existir; la buena es que en su reemplazo la marca china los reemplazará con los Xiaomi 17T y 17T Pro. La compañía así como se saltó del Xiaomi 15 al Xiaomi 17, hará lo propio con modelos del 15T al 17T.

Y, por suerte para ti, hay muchas novedades que tenemos para contarte sobre estos nuevos terminales que se caracterizan por darnos prestaciones del más alto nivel, pero con precios muy por debajo de los terminales más premium que te puedas imaginar.

Desde fuentes confiables como Xiaomi Time, aseguran que estas nuevas versiones son un hecho, ya que en la base de datos de GSMA, que es un registro global que gestiona la información de los celulares del planeta. En dicho registro ya figura, por ejemplo, el Xiaomi 17T Pro.

¿Qué quiere decir esto? Que este celular ya existe en el ecosistema de Xiaomi, por lo que se descarta el lanzamiento del 16T. Por ello, ya tenemos información sobre la versión base y el modelo Pro.

El Xiaomi 17T y 17T Pro saldrían entre abril y septiembre de 2026, según filtraciones.

Novedades sobre el Xiaomi 17T y 17T Pro

En cuanto al Xiaomi 17T Pro, traerá pantalla 1.5K con un chip MediaTek Dimensity 9500, con cámaras de 50 MP, además de un ultra gran angular de 12 MP y cámara frontal de 32 MP. En cuanto a la batería, tiene 6500mAh de autonomía, acompañado con 67W de carga rápida. Aunque fuentes como Mundo Xiaomi deslizan la posibilidad de unos 7000mAh. A tener en cuenta que está registrado como 2602EPTCOG.

Respecto al Xiaomi 17T, su procesador será el MediaTek Dimensity 8500. Sus cámaras se mantendrán, prácticamente, sin modificaciones en relación al modelo 15T, pero parece que el teleobjetivo contaría con alguna que otra novedad. Y, como ya es habitual, esta versión base tendrá la batería calcada de la del dispositivo Pro. Su registro lleva por número 2602DPT53G.

Cuándo salen los Xiaomi 17T y 17T Pro

Si bien aún no tenemos fecha confirmada de lanzamiento de estos smartphones, muchos creyeron que los números de los registros revelaron su fecha de lanzamiento en la numeración inicial 2602, por lo que creyeron que serían estrenados en febrero de este año, pero estamos en marzo y esto no ha ocurrido.

Ante esto, y tal como ya nos tiene acostumbrados la marca china, lo más probable es que mantengan la tradición de lanzar modelos T al mercado mundial para el mes de septiembre.

Sin embargo, portales como Mundo Xiaomi revelan que hay probabilidades de que la fecha de estreno pueda tener lugar en algún momento del segundo trimestre del 2026, es decir, entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Cuál es el precio de los Xiaomi 17T y 17T Pro

De momento, no hay mucha información relacionada sobre la salida de los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro, pero es posible que se mantengan iguales o ligeramente más caros que la generación anterior. Por ejemplo, en su fecha de lanzamiento, el 15T costó 649.99 euros, mientras que el 15T Pro en 799.99 euros.