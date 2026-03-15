¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Fusion, el celular con pantalla curva, buenas fotos, RAM de 8GB, resistente al agua y caídas?

La gama media es uno de los segmentos más innovadores en el reciente mercado de los celulares. Este sector, principalmente, fue impulsado por Xiaomi y Motorola, luego se les coló Samsung en la mesa. Pero en 2026 la lucha por ganarse el favor de los usuarios es implacable y es allí donde el Motorola Edge 60 Fusion no es solo una carta de intenciones, sino una reafirmación de quienes son los reyes en este campo de la telefonía móvil.

Motorola Edge 60 Fusion, pantalla, procesador y memoria

El Motorola Edge 60 Fusion mantiene y supera lo hecho en la generación anterior, ya que su peso es de 177,5 gramos, los cuales incluyen una pantalla curva POLED de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ de 2712 × 1220 píxeles, a la vez de 446 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 4.500 nits, así como panel protegido contra caídas con cristal Gorilla Glass 7i.

En cuanto al rendimiento, la marca colocó el chip MediaTek Dimensity 7300, junto con RAM de 8 GB con LPDDR4X, así como memoria interna o ROM de 256 GB con descargas en uMCP; todo ello hará que su desenvolvimiento te dé mucho músculo para ciertas tareas pesadas, así como juego con moderada demanda gráfica. Eso sí, no contarás con lags ni parones abruptos.

Motorola Edge 60 Fusion, batería, carga rápida y software

Al dar el salto hacia la autonomía, los cambios son menores, pero ello ya te da mucha solvencia en el uso diario, ya que la batería es de 5.200 mAh (un ligero aumento respecto a los 5.000 mAh de su antecesor, el Edge 50 Fusion), pero mantiene la misma carga rápida de 68 W para cargarlo al 100% en unos 45 minutos.

Su sistema operativo es Android 15 casi puro y con escasas modificaciones, pero en este caso cuenta con Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, además de contar con Gemini de Google. Tiene 3 años de actualizaciones para sistema operativo y 4 para los parches de seguridad.

Motorola Edge 60 Fusion, foto y video

Las cámaras fotográficas se desempeñan bien en el uso diario con resultados decentes. Por ello, el lente principal es de 50 MP con apertura focal de f/1.8 con estabilización, gran angular/macro de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 120 grados, mientras la frontal es de 32 MP. Por otro lado, la grabación de video máxima es de 4K a 30 fps.

Motorola Edge 60 Fusion, resistencia a golpes, caídas y al agua

La resistencia del Motorola Edge 60 Fusion es un plus diferencial de la competencia, dado que tiene certificación IP68/IP69 para aguantar el polvo, sumergirlo en agua, pero también agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, incluye certificado militar MIL-STD-810H, por lo que tiene adicional resistencia a caídas, pero también aguanta calores extremos, fríos bajo cero, así como presiones a elevadas latitudes.

Motorola Edge 60 Fusion, precio en 2026

Por ello, si te ha gustado lo que has leído, entonces ve a comprarte el Motorola Edge 60 Fusion, el cual en 2026 ha bajado de precio, contando con un precio de US$250, mientras que en países como Perú su valor está en los S/1.199 y en México a partir de los 4.999 pesos mexicanos.