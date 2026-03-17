El iPhone 18 Pro alista 3 cambios en diseño que van a enamorar a los fans de Apple, pero también a los de Samsung

El iPhone 18 Pro está causando tamaña expectativa que, inclusive, supera a la que concita el 18 Pro Max; por ello, en esta ocasión vamos a hablar de tres rumores que suenan muy fuerte y que están relacionados al diseño de este terminal cuya salida al mercado mundial está prevista, por lo menos, para el mes de septiembre de 2026.

Colores únicos con aluminio y cristal trasero

Cuando salió el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max estos tenían el cristal trasero y aluminio en dos tonos. Sin embargo, informaciones de filtradores entendidos en temas de Apple no dudan en asegurar que esta no será una tendencia que se repetirá en el 18 Pro, ya que según Instant Digital de Weibo afirmó recientemente:

“La serie iPhone 18 Pro presenta un cristal trasero rediseñado que minimiza la diferencia de color entre el cristal y el panel trasero de aluminio. Un aspecto uniforme y sin fisuras”, si esto es cierto, es una noticia que entusiasma a los usuarios más exigentes.

El iPhone 18 Pro ya no tendría dos tonos en la parte trasera.

Reducción de la Isla Dinámica

Otro de los rumores más voceados es que el iPhone 18 Pro cambiaría un aspecto importante de su diseño: la Isla Dinámica ya que se espera que el tamaño en esta, pero también en el Pro Max, se mantenga, pero con un recorte frontal.

Esto quiere decir que la Dynamic Island será más pequeña, estaríamos hablando de una reducción de un 35 por ciento, aproximadamente. Ello forzaría a que algunos componentes del Face ID se coloquen debajo de la pantalla, pero no todos. Ello descartaría el diseño con perforación que se rumoreó hasta hace una semanas.

Nuevos colores

Se vienen nuevo colores en la versión Pro del iPhone 18, en buena medida gracias a la inclusión de aluminio como material a usar. Esta decisión de Apple a emplear colores llamativos tienen que ver con lo exitoso que fue el Naranja Cósmico en el 17 Pro. Ello llevaría a la marca estadounidense a alejarse de tono sobrios como el gris, blanco o negro.

De acuerdo a filtraciones chinas, estos serían los colores del iPhone 158 Pro.

Por ello, de acuerdo a filtraciones como las de Instant Digital en Weibo, asegura que estos son las tonalidades con que contaría el iPhone 18 Pro: Marrón Café, Púrpura y Borgoña. Sin embargo, este filtrador aseguró que no es 100% seguro de que Apple emplee todos estos colores, quizás se decante por uno o dos.

Asimismo, tampoco queda claro si es que la compañía en esta generación empleará el clásico color negro: “parece que no habrá una versión negra el año que viene”, dijo en la red social china Weibo.