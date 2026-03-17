¿Qué precio tiene el Samsung A36 en 2026, el gama media barato con la mejor IA, fotos pro y software premium?

Cuando Samsung decidió ponerse las pilas lo hizo mejor que bien y en la actualidad es uno de los reyes de la gama media actual junto con Xiaomi y Motorola; por eso, no nos sorprende de que el Samsung A36, lanzado en 2025, no solo tenga un precio amigable, sino que cuenta con tecnología de punta como una bien integrada inteligencia artificial, un procesador todoterreno, fotos de elevada calidad y ni qué decir de su sistema operativo que es de los mejores del planeta.

Samsung A36, pantalla y potente procesador

Para comenzar, debemos decir que este teléfono nos trae una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, así como 120 hercios de tasa de refresco, además de 1200 nits de brillo máximo, junto con protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus y resistencia acuática con certificación IP67.

Por otro lado, su procesador es muy competente para su rango de precio, pues dispone del Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, además de RAM en versiones de 6 GB y 8 GB, en tanto que su memoria interna es de 128 GB y 256 GB, por lo que tienes muchas oportunidades para usarlo sin temor a lags o reinicios.

Samsung A36, cámaras con tremendos resultados

Sus cámaras fotográficas hacen un buen trabajo, mejor que la de la competencia en el mismo rango de precio, con un lente principal de 50 MP con apertura focal f/1.8 y estabilización óptica, mientras que su ultra gran angular es de 8 MP y macro de 5 MP. Del mismo modo, la frontal está en los 12 MP y grabación de video en 4K a 30 fps.

Samsung A36, batería funcional y software insuperable

Su batería hace un buen trabajo con sus 5000 mAh, pero acompañado de carga rápida Super Fast Charge 2.0 de 45 W. En cuanto a su software, el Samsung A36 viene con OneUi 7 basado en Android 15, integrado con funciones IA, pero también con 6 años de actualizaciones para el sistema operativo como para los parches de seguridad.

Samsung A36, precio en 2026

Si te ha gustado el Samsung A36 y quieres llevártelo a casa, entonces aprovecha ahora porque ha bajado de precio en 2026 con un precio de US$300 en el mercado internacional. Por su parte, en Perú lo encuentras desde los S/1.099 y en México a partir de los 4.500 pesos mexicanos.