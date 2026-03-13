El Honor x8d tiene batería de 7000mAh para 2 días, saca fotos de 108MP, resiste caídas de 2 metros, diseño elegante y barato
La marca china nos sigue demostrando el por qué se ha asentado como una de las mejores opciones en la gama media. Sus terminales no dejan de sorprendernos.
En los últimos años, la gama media ha estado dominada por Motorola, Xiaomi y Samsung, pero en recientemente se ha asentado en este segmento Honor, la marca china que se consolidó en este sector tan competitivo y nos sigue sorprendiendo con modelos interesantes como es el caso del Honor x8d.
Honor x8d, pantalla y resistencia
Con un peso de 18 gramos, el Honor x8d nos trae un panel AMOLED de 6,77 pulgadas junto con resolución FullHD+ de 2392 × 1080 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios, así como 300 nits de brillo máximo.
En cuanto a su resistencia, este celular viene con IP65 para resistir chorros de agua, pero también con certificado SGS de 5 estrellas que lo hace extremadamente resistente tanto a golpes fuertes como a caídas de hasta dos metros sin despeinarse.
Honor x8d, rendimiento, autonomía y fotografía
Su rendimiento nos trae el procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2, que va bien con tareas rutinarias, pero no es la mejor opción para disfrutar de juegos pesados. Asimismo, trae RAM de 8GB que puedes ampliar a 16GB gracias al RAM virtual, mientras que su ROM es de 256GB. Del mismo modo, su batería es enorme gracias a sus 7000mAh de autonomía para durarte dos días de uso intenso y con 45W como carga rápida.
Sus cámaras nos traen un lente principal de 108 MP, a la vez de un angular de 5 MP, con su frontal de 16 MP y grabación de video limitada para 2026 con sus 1080p a 30fps. Por su parte, su sistema operativo es MagicOS 10 basado en Android 15 y con una política de actualizaciones que nos deja un sin sabor con un año para dar soporte al software y dos para los parches de seguridad.
Honor x8d, precio del gama media
En la actualidad, el Honor x8d tiene un costo que ronda los US$250, mientras que en países como Perú está en los S/1.099 y en México a partir de los 5.500 pesos mexicanos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90