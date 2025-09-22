iOS 26: ¿Debería instalarlo o esperar? Ventajas y desventajas de la nueva actualización

No, no vas a necesitar tener el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro o el iPhone 17 Pro Max para poder disfrutar de las nuevas funciones del iOS 26. Si todavía no instalaste la nueva actualización y te preguntas si vale la pena hacerlo, es importante que sepas cuáles son las ventajas y desventajas que podría traer la nueva interfaz.

La batería es una de las características que más se ve afectada al momento de realizar una actualización del sistema de un iPhone y aunque vuelve a la normalidad después de un tiempo, esto es una gran molestia para algunos usuarios; sin embargo, este no es el problema más grave que podría traer el iOS 26.

Se habla mucho de la lentitud al momento de navegar, incluso de los efectos que tienen algunas aplicaciones y que, aparentemente, estaría funcionando en un segundo plano. Otro punto a tener en cuenta es que el diseño del Liquid Glass dificulta la legibilidad de la pantalla y el resultado final no ha causado una gran sensación.

El iOS 26 de Apple llega con algunos fallos

Como todas las actualizaciones, la llegada del iOS 26 no es perfecta. Se han presentado fallos con las aplicaciones y más aún con las que no son completamente optimizadas para este nuevo iOS 26. La duración de la batería disminuye si actualizas. Debes tener en cuenta que esto es completamente normal después de una actualización importante, ya que el teléfono está en el proceso de reindexar todo. La recomendación es que si usas tu teléfono a diario o es tu equipo principal, es mejor esperar hasta la siguiente actualización para que Apple corrija los errores.

No todo es malo: el iOS 26 también ofrece un rendimiento rápido

En los modelos más nuevos, como lo es el iPhone 17 o el iPhone 16, el iOS 26 funciona casi a la perfección. Se puede interactuar con las aplicaciones rápido, no hay problemas de lentitud al momento de realizar multitasking. Los problemas con el iOS 26 son más evidentes en modelos más antiguos como el iPhone 13, por ejemplo.

¿Debería actualizar al iOS 26?

Si quieres probar las nuevas funciones, entonces vale la pena instalar el iOS 26, pero si no estás seguro de actualizar, no hay necesidad de que te apresures. Apple informó que el iOS 18 seguirá recibiendo actualizaciones, así es que no corres el riesgo de que tu equipo se vea afectado si todavía lo mantienes en esa versión.

En caso de actualizar al iOS 26, lo más resaltante es el diseño de Liquid Glass, pero este parece ser un punto débil que es posible ajustar y sus transiciones pueden modificar desde la configuración del celular. Ten en cuenta que eventualmente tendrás que actualizar al iOS 26, pero de momento para Apple no es una obligación.