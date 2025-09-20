Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

¡Paren todo! Apple podría estar en problemas luego de que se anuncie la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, que cuenta con grandes novedades y se dice que es el competidor directo del nuevo iPhone 17 Pro Max no solamente por su diseño, sino también por sus componentes y la pantalla trasera Magic Black Screen.

La gama premium continúa en su mejor momento y la competencia se renueva. La marca china más conocida en todo el mundo ha lanzado un modelo revolucionario que ofrece diferentes beneficios y llega con un precio para hacerle la competencia a lo nuevo de Apple.

Cuáles son las características del Xiaomi 17 Pro Max

Evidentemente, el diseño del Xiaomi 17 Pro Max está inspirado en el último celular de Apple, pero van un poco más allá intentando ofrecer un factor diferencial a sus usuarios con una pantalla trasera funcional que se podrá tener acceso a notificaciones, aplicaciones y más. Además, esta nueva línea de Xiaomi será la primera en el mundo es usar el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Las filtraciones del Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max siguen acaparando todas las miradas. El modelo 17 Pro Max tendría una calidad de cámara principal y ultra gran angular con el modelo básico, pero su teleobjetivo sería diferente. El lente trasero principal sería de 50 MP con una colaboración de Leica.

Cuánto cuesta el Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi no ha revelado los precios oficiales, pero se especula que el modelo Xiaomi 17 tendría un costo de aproximadamente 900 dólares, mientras que en la versión Pro superaría los mil dólares.

Las especificaciones ambiciosas del Xiaomi 17 Pro Max haría que este teléfono se convierta en uno de los más buscados en los próximos meses y sería la competencia directa de las marcas líderes como Samsung y Apple.

¿Cuándo sale el Xiaomi 17 Pro Max?

El lanzamiento de la nueva serie de Xiaomi 17 estaría programado para el 30 de septiembre en China. De momento, la empresa tecnológica no ha confirmado nada, pero se espera que también se incluya la presentación del Xiaomi 17 Pro Max.