iPhone 16e vs Redmi Note 14 Pro: ¿cuál de estos dos teléfonos ECONÓMICOS me conviene comprar?

Estos dos teléfonos son bastante económicos, pero pese a ello tienen características elevadas. Esta Guía te ayudará a definir tu compra y saber cuál vale la pena.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e de Apple y el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e de Apple y el Redmi Note 14 Pro de Xiaomi. | Foto: composición/Daniel Robles
Si bien los teléfonos de Apple se caracterizan por ser muy potentes, también tienen 'fama' de ser los más caros del planeta, por lo que la firma estadounidense acaba de presentar al mundo su teléfono más BARATO y este es el iPhone 16e, un equipo con sensor de 48MP, procesador potente y amplia batería. Sin duda una excelente alternativa para aquellos usuarios que quieren cambiarse al iOS y experimentar con un iPhone.

Desde hace varios años, Xiaomi es considerada como una marca que elabora teléfonos de gran calidad y bajo precio. El nuevo Redmi Note 14 Pro encaja perfectamente en esta descripción, puesto que se trata de un smartphone con cámara de 200MP y procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

¿Cuál de estos dos teléfonos económicos me conviene comprar en 2025? ¿Un Xiaomi con Android o un iPhone con iOS 26? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación extrema entre ambos equipos, para que de esta forma puedas elegir la mejor alternativa.

iPhone 16e vs. Redmi Note 14 Pro: comparamos sus especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos, iPhone 16e o Redmi Note 14 Pro, vale realmente la pena, vamos a comparar ambos teléfonos con sus especificaciones. Detalles como pantalla, peso, procesador, memoria RAM, sistema operativo, almacenamiento, cámaras y precio, serán comparadas, para saber cuál debería ser la mejor alternativa.

CaracterísticasRedmi Note 14 Pro 5GiPhone 16e
Dimensiones162.3 x 74.4 x 8.2 mm 147,67x 71,5 x 7,8 mm
Peso190 gr 167 gr
Pantalla y dimensionesAMOLED
6,67 pulgadas
Resolución 1220 x 2712 píxeles
Brillo pico 3.000 nits
120 Hz
HDR10+, Dolby Vision
Corning Gorilla Glass Victus 2		OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR
ProcesadorMediaTek Dimensity 7300 Ultra Apple A18 Bionic
Memoria RAM8 GB LPDDR4X8 GB
Sistema operativoAndroid 15iOS 26
Almacenamiento interno256 GB 128 / 256 / 512 GB
Cámaras200 MP, f/1.5, OIS,
8 MP, f/2.2, ultra gran angular
2 MP macro
Selfie:  12MP, f/1,9, TOF 3D, slow-motion, AF		Principal:  48 MP, 26 mm, f/1.6
Cámara frontal:  True Depth 12 MP, f /1.9
Batería5110 mAh
Carga de 45 W
Cargador en la caja		 4.000 mAh
Carga rápida de 25W
Precio400 dólares - 1400 soles Desde 797 dólares, 2699
Otros detalles5G (sub-6 GHz)
IP68
Sonido estéreo
Lector de huellas		 Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

