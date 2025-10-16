iPhone 16e vs Redmi Note 14 Pro: ¿cuál de estos dos teléfonos ECONÓMICOS me conviene comprar?

Si bien los teléfonos de Apple se caracterizan por ser muy potentes, también tienen 'fama' de ser los más caros del planeta, por lo que la firma estadounidense acaba de presentar al mundo su teléfono más BARATO y este es el iPhone 16e, un equipo con sensor de 48MP, procesador potente y amplia batería. Sin duda una excelente alternativa para aquellos usuarios que quieren cambiarse al iOS y experimentar con un iPhone.

Desde hace varios años, Xiaomi es considerada como una marca que elabora teléfonos de gran calidad y bajo precio. El nuevo Redmi Note 14 Pro encaja perfectamente en esta descripción, puesto que se trata de un smartphone con cámara de 200MP y procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

¿Cuál de estos dos teléfonos económicos me conviene comprar en 2025? ¿Un Xiaomi con Android o un iPhone con iOS 26? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación extrema entre ambos equipos, para que de esta forma puedas elegir la mejor alternativa.

iPhone 16e vs. Redmi Note 14 Pro: comparamos sus especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos, iPhone 16e o Redmi Note 14 Pro, vale realmente la pena, vamos a comparar ambos teléfonos con sus especificaciones. Detalles como pantalla, peso, procesador, memoria RAM, sistema operativo, almacenamiento, cámaras y precio, serán comparadas, para saber cuál debería ser la mejor alternativa.