iPhone 17 vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿cuál de estos teléfonos es mejor en cámaras, batería, procesador y cuesta menos?

Apple acaba de presentar sus nuevos teléfonos de gama alta y el iPhone 17 es el modelo más buscado, puesto que posee el nuevo chip Bionic A19, mejor tasa de refresco y es más 'barato' que la versión iPhone 17 Pro Max.

Por su parte, Motorola posee un catálogo bastante variado, pero el Motorola Edge 60 Pro es uno de los gama alta más potentes, puesto que tiene cámaras bastante eficientes, un procesador bastante equilibrado y además una batería de larga duración. ¿Cuál de los dos equipos es mejor? Aquí sabrás todos los detalles a considerar, antes de comprar uno de estos dispositivos.

iPhone 17 vs. Motorola Edge 60 Pro: versus de características

¿Es mejor el iPhone 17 o el Motorola Edge 60 Pro? A continuación te vamos a compartir un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones que tienen ambos equipos. Uno de las diferencias más significativas es que el equipo de Apple tiene sistema iOS 16, mientras que este Motorola llega con Android 15.

¿Qué otras características tienen de diferente estos dos teléfonos? Pues bien, entre otros aspectos tenemos la pantalla, la batería, el procesador, la memoria, entre otros detalles. Solo así sabrás si el iPhone 17 o el Motorola Edge 60 Pro vale la pena.

CaracterísticasMotorola Edge 60 ProiPhone 17 de Apple
Dimensiones 160,69 x 73,06 x 8,24mm149,6 x 71,5 x 8 mm
Peso177.5 gramos177 gramos
Pantalla y dimensiones 6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits 		LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles) 2.622 x 1.206 px (458 ppp)
Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme Apple A19 Bionic
Memoria RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X 8GB RAM
Sistema operativo Android 15 My Ux iOS 26
Almacenamiento interno 256 GB / 512 GB uMCP256 / 512 GB
Cámaras 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0 		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 18 MP, f /1.9
Batería 6.000mAh
Carga rápida de 80W		3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
Precio S/ 2299 o 655 dólares Desde 799 dólares, 2789 soles
Otros detalles WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

