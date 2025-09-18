- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
iPhone 17 vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿cuál de estos teléfonos es mejor en cámaras, batería, procesador y cuesta menos?
Estos dos nuevos smartphones son bastante potentes, pero solo uno será ideal para ti gracias a su potencia gamer, sus cámaras 4K y su precio más accesible.
Apple acaba de presentar sus nuevos teléfonos de gama alta y el iPhone 17 es el modelo más buscado, puesto que posee el nuevo chip Bionic A19, mejor tasa de refresco y es más 'barato' que la versión iPhone 17 Pro Max.
Por su parte, Motorola posee un catálogo bastante variado, pero el Motorola Edge 60 Pro es uno de los gama alta más potentes, puesto que tiene cámaras bastante eficientes, un procesador bastante equilibrado y además una batería de larga duración. ¿Cuál de los dos equipos es mejor? Aquí sabrás todos los detalles a considerar, antes de comprar uno de estos dispositivos.
PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh
iPhone 17 vs. Motorola Edge 60 Pro: versus de características
¿Es mejor el iPhone 17 o el Motorola Edge 60 Pro? A continuación te vamos a compartir un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones que tienen ambos equipos. Uno de las diferencias más significativas es que el equipo de Apple tiene sistema iOS 16, mientras que este Motorola llega con Android 15.
¿Qué otras características tienen de diferente estos dos teléfonos? Pues bien, entre otros aspectos tenemos la pantalla, la batería, el procesador, la memoria, entre otros detalles. Solo así sabrás si el iPhone 17 o el Motorola Edge 60 Pro vale la pena.
|Características
|Motorola Edge 60 Pro
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|160,69 x 73,06 x 8,24mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|177.5 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|MediaTek Dimensity 8350 Extreme
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB / 12 GB LPDDR4X
|8GB RAM
|Sistema operativo
|Android 15 My Ux
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|256 GB / 512 GB uMCP
|256 / 512 GB
|Cámaras
| 50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
| 6.000mAh
Carga rápida de 80W
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|S/ 2299 o 655 dólares
|Desde 799 dólares, 2789 soles
|Otros detalles
| WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50