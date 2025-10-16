Olvídate de Samsung: este Motorola cuesta S/ 249 y llega con pantalla HD, 1TB de memoria y batería de 5000 mAh

No necesitas gastar tanto dinero para comprar un teléfono con gran diseño y buena calidad. Este parece que es el lema de Motorola, puesto que sus más recientes lanzamientos no solo sobresalen entre Samsung y Xiaomi, sino que también sus precios son más accesibles.

En 2023, Motorola presentó uno de sus equipos más económicos y rápidamente se ha convertido en la mejor alternativa, para aquellos usuarios que buscan un equipo con calidad premium y un precio demasiado bajo.

Este es el Motorola E13, un teléfono de entrada cuyo precio hoy en día no supera los 249 soles, es decir que a nivel internacional cuesta menos de 100 dólares. ¿Vale la pena comprarlo o es preferible invertir un poco más por un equipo TOP? Pues bien, en esta nota te revelaremos todos los detalles técnicos de este increíble Android de bajo precio.

¿Qué pantalla tiene el Motorola E13? Para iniciar con este análisis, debes saber que el teléfono llega con panel LCD de 6.5 pulgadas y resolución HD+. No es el panel más potente, pero te servirá bastante bien.

La potencia llega de la mano del procesador Unisoc T606, acompañado de 4GB de RAM y 64GB de memoria, expandible con una microSD hasta 1TB. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5000 mAh con carga de 10W.

Este es el Motorola E13. Foto: composición/MobileDone Bq

Si bien este Motorola no es especialista en fotos o video, tiene un sensor de 13MP y selfie de 5MP. Las instantáneas son muy básicas para el precio que maneja, pero al menos te servirá para algunos retratos en días soleados.

Sin duda alguna, este Motorola E13 ha sido pensado para aquellos usuarios que desean un teléfono para llamadas, que tenga gran batería y diseño elegante, pero sin resaltar demasiado en otros aspectos. ¿Qué te parece?