Galaxy A56 vs. Galaxy A36: ¿cuál de estos dos gama alta de Samsung tiene mejor cámara, mejor procesador y cuesta menos?

Samsung se alista para la llegada de su teléfono más TOP, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono con el chip Android más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de un juego de cámaras de 200MP que te permiten grabar videos en 8K, además de renovadas funciones con inteligencia artificial.

Sin embargo, la firma coreana tiene en su catálogo dos de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2026, estos son el Galaxy A56 y Galaxy A36, los cuales no solo sobresalen por su diseño premium, sino también por sus cámaras de alta calidad.

Si bien ambos teléfonos son bastante parecidos, tienen diferencias significativas, por lo que en esta nota de Libero.pe sabrás cuál te conviene comprar y cuál debería ser tu teléfono ideal para este nuevo año. ¿Estás listo para saber en qué se diferencian?

Galaxy A56 vs. Galaxy A36: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor, te vamos a compartir un cuadro, en el que verás características técnicas como pantalla, peso, procesador, capacidad, memoria RAM, cámaras, sistema operativo y precio. De esta manera podrás saber cuál de estos dos modelos será tu mejor elección.