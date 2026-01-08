0

Galaxy A56 vs. Galaxy A36: ¿cuál de estos dos gama alta de Samsung tiene mejor cámara, mejor procesador y cuesta menos?

Si bien se parecen demasiado, estos Samsung de gama media son muy diferentes. Conoce cuáles son sus diferencias y cuál deberías comprar para este 2026.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 y Galaxy A36, dos de los mejores teléfonos de gama media de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 y Galaxy A36, dos de los mejores teléfonos de gama media de Samsung. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Samsung se alista para la llegada de su teléfono más TOP, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono con el chip Android más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de un juego de cámaras de 200MP que te permiten grabar videos en 8K, además de renovadas funciones con inteligencia artificial.

Sin embargo, la firma coreana tiene en su catálogo dos de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2026, estos son el Galaxy A56 y Galaxy A36, los cuales no solo sobresalen por su diseño premium, sino también por sus cámaras de alta calidad.

Si bien ambos teléfonos son bastante parecidos, tienen diferencias significativas, por lo que en esta nota de Libero.pe sabrás cuál te conviene comprar y cuál debería ser tu teléfono ideal para este nuevo año. ¿Estás listo para saber en qué se diferencian?

Galaxy A56 vs. Galaxy A36: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor, te vamos a compartir un cuadro, en el que verás características técnicas como pantalla, peso, procesador, capacidad, memoria RAM, cámaras, sistema operativo y precio. De esta manera podrás saber cuál de estos dos modelos será tu mejor elección.

CaracterísticasGalaxy A36 5GGalaxy A56 5G
Dimensiones162,9 x 78,2 x 7,4 mm162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso195 g198 g
Pantalla y dimensionesSuper AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FHD+
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz		Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
Resolución y densidad1.080 x 2.340 píxeles1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorSnapdragon 6 Gen 3Exynos 1580
Memoria RAM8 GB8 GB/12GB
Sistema operativoAndroid 15 One UI 7.0Android 15 One UI 7.0
Almacenamiento interno128 GB a 256 GB
Micro SD hasta 1 TB		256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
Cámaras
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
Batería5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
PrecioS/ 1,049 a $ 310S/ 1,199 a $ 350
Otros detallesSensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth		Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

