LLEGÓ el Xiaomi 17 Ultra: todas sus características y cuándo llega a Perú y México el celular con la mejor fotografía del planeta

Durante el Mobile World Congress 2026 llevado a cabo en Barcelona, España, se llevó a cabo el lanzamiento oficial en occidente del asombroso Xiaomi 17 Ultra, un smartphone premium que está llamado, por lo menos, a estar en el top 3 de los mejores dispositivos de 2026, pero y posiblemente, será el teléfono móvil con la mejor cámara fotográfica del planeta.

Xiaomi 17 Ultra: características del nuevo celular chino

Con 218 gramos a cuestas, el Xiaomi 17 Ultra viene con una pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas XIaomi HyperRGB con resolución 2608 x 1200 píxeles, junto con una tasa de refresco de 120 hercios, así como un brillo máximo potente con sus 3500 nits, a la vez de compatible con contenido HDR10+ y Dolby Vision.

Por otro lado, su rendimiento, de momento, es uno de los mejores del mundo con su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip que hará que hasta los juegos más pesados corran sin problema alguno, compensado con RAM de 12GB y 16GB para darte estabilidad con cero lags, pero también con ROM de 256GB, de 512GB y 1TB.

La autonomía del Xiaomi 17 Ultra lo hace muy bien con su batería de 6000mAh para usarlo sin problema alguno por poco más de día y medio, pero cuando requieras cargarlo, entonces dispones de carga rápida de 90W, a la vez de carga inalámbrica de 50W.

En cuanto a su software, este smartphone cuenta con el Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 16, uno que ha mejorado con cada nueva actualización, siendo cada vez más fluido, con mucha estabilidad, así como bien integrado con el rendimiento, las cámaras y con funciones de inteligencia artificial. Asimismo, dispone de 7 años de actualizaciones para el sistema operativo como para parches de seguridad.

La fotografía, sí o sí, es la gran apuesta del Xiaomi 17 Ultra, y todo parece indicar que será el mejor en este apartado, ya que tiene triple cámara trasera con la principal de 50 MP con apertura focal de f/1,67, a la vez de estabilización óptica, a la vez de teleobjetivo de 200 MP de 75 mm-40 mm con apertura f/2,6 con OIS, así como ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 con campo visual de 120 grados, en tanto que la frontal es de 50 MP.

Xiaomi 17 Ultra, cuál es su precio

Tras el lanzamiento en el Modible World Congress realizado en Barcelona, España, los precios del Xiaomi 17 Ultra fue confirmado y, tal como apuntaban las filtraciones, los precios son más elevados respecto a la generación pasada:

Xiaomi 17 Ultra 16GB/512GB: 1,499.99 euros.

Xiaomi 17 Ultra 16GB/1TB: 1,699.99 euros

Xiaomi 17 Ultra, cuándo llega a Perú y México

SI tenemos en cuenta el historial de lanzamiento de Xiaomi en Hispanoamérica, entonces podríamos colegir que a países como Perú, México y el resto de la región el Xiaomi 17 Ultra podría llegar entre los 7 días a los 30 días desde que se dio su lanzamiento oficial en la ciudad española.

En cuanto a los precios del Xiaomi 17 Ultra en nuestros países, no hay información oficial, pero si hacemos el cambio a las monedas locales, estos serían sus montos:

Xiaomi 17 Ultra en Perú

Xiaomi 17 Ultra 16GB/512GB: 5,950 soles.

Xiaomi 17 Ultra 16GB/1TB: 6,950 soles

Xiaomi 17 Ultra en México