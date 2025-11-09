0
Así puedes crear tus propios stickers personalizados de WhatsApp sin salir de la App

Gracias a la última actualización de WhatsApp podrás crear todo tipo de stickers con las fotos de tu galería o incluso con los memes más divertidos.

Daniel Robles
Con este tutorial podrás crear stickers personalizados sin tener que salir de la aplicación WhatsApp.
Con este tutorial podrás crear stickers personalizados sin tener que salir de la aplicación WhatsApp.
WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, se acaba e actualizar a su versión más reciente, la cual ahora incluye la posibilidad de crear tus propios stickers desde la propia aplicación de Meta.

Los stickers o pegatinas se han vuelto muy populares, ya que te permiten expresar una emoción o sentimiento Si bien los emojis tienen esta función, los stickers han tomado protagonismo debido a que muchos de ellos se pueden crear de memes o incluso fotografías personales.

¿Te gustaría crear tus propios Stickers de WhatsApp sin tener que salir de la App y sin instalar alguna aplicación externa? Si es así ahora te dejamos la GUÍA para lograrlo en poco tiempo.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener la última versión de WhatsApp. Para ello deberás ir a la Play Store y verificar si existe una actualización disponible. De haberla solo basta con instalarla y tendrás lista la app para hacer tus stickers.

WhatsApp

Así podrás crear Stickers en WhatsApp. Foto: captura.

¿Cómo funciona? Ingresa al chat de uno de tus contactos, busca la opción Stickers y pulsa sobre el botón 'Crear'. Deberás elegir una fotografía tuyo o un meme y finalmente se generará el sticker. Puedes agregar texto, emoji o incluso calarlo sin fondo.

De esta forma podrás tener tus stickers personalizados en solo segundos. Recuerda que no necesitas descargar ninguna app extraña que podría tener un virus o mallware.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

