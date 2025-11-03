- Hoy:
WhatsApp tiene un "Modo Avión" que casi nadie conoce: actívalo fácil en Android y iPhone
Una vez más, vamos a descubrir un nuevo truco de WhatsApp que te será de mucha utilidad para tu día a día. Lo conseguirás en pocos pasos y de forma sencilla.
WhatsApp cuenta con una serie de configuraciones poco conocidas que nos ayudarán a darle un mejor uso a esta aplicación hoy en manos de Meta, las cuales no van a alterar las funciones principales de la app, pero sí nos ofrecen una personalización más avanzada, como la que veremos a continuación que funciona como si pusiéramos este servicio en Modo Incógnito o Modo Avión.
Debes recordar que este tipo de funciones podría parecer monadas de buenas a primeras, pero tienen la idea de ser muy útiles, por ejemplo, en medio de una reunión importante donde no debemos ser interrumpidos o, simplemente, si queremos desconectarnos de todo y dejar de recibir, por el tiempo que nos plazca, las notificaciones que en más de una ocasión pueden ser muy molestosas.
Cómo activar el Modo Avión en WhatsApp
Antes de comenzar con el proceso, es importante que sepas que este sencillo truco se realiza desde la propia aplicación de WhatsApp, lo que quiere decir que no hará falta que recurras a apps de terceros para conseguirlo, por lo mismo que no debes temer ya que llevarlo a cabo es 100 por ciento seguro.
Por otro lado, este método se puede realizar tanto en celulares Android como en iPhone, por lo que no tendrás problemas. Por lo general, muchos trucos de WhatsApp son solo para los celulares con sistema operativo de Google, pero en esta ocasión encontramos la misma función en dispositivos de Apple.
Activa el Modo Avión en WhatsApp en pocos pasos
Por ello, toma nota para conseguir el Modo Avión en WhatsApp. No es nada difícil, pero sí debes seguir al pie de la letra la siguiente guía práctica:
- Ingresa a WhatsApp en tu teléfono Android o iPhone.
- Ve hacia los tres puntos en la parte superior derecha.
- Presiona en Ajustes.
- Busca Almacenamiento y datos.
- Escoge la opción Proxy
- En la barra Host de proxy digita: "1.1.1.1".
- Presiona el check y da click en el botón para ir hacia atrás.
- Volverás a la pestaña Proxy y debes activar la opción Usa el proxy.
Una vez hecho esto, lo que sucederá es que no volverás a recibir notificaciones de WhatsApp hasta que desactives esta función, por lo que debes ser consciente de que tu aplicación de mensajería no estará activa durante el tiempo que tu decidas.
