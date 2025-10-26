- Hoy:
El Xiaomi 15T supera a WhatsApp con su función para transcribir audios: actívalo en sencillos pasos
WhatsApp tiene la función de transcripción de audios, pero la del Xiaomi 15T es mucho mejor y aquí aprenderás cómo activarla. No te tomará mucho tiempo.
En una de sus últimas actualizaciones, WhatsApp implementó una función que rápidamente se ha convertido en la favorita de los usuarios: la transcripción de audios. Sin embargo, Meta solo ha integrado la misma, únicamente, en la famosa aplicación de mensajería. Pero, si tienes un Xiaomi en mano o si piensas comprarte uno, en especial los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro, entonces cuentas con una herramientas que hará lo mismo, pero también en otras aplicaciones como Facebook o Instagram.
Como sabes, los Xiaomi 15T y 15T Pro fueron lanzados hace poco más de un mes y, de forma inmediata, ha ratificado a la marca china como la que domina por completo la llamada "gama alta económica", por lo que compañía de Lei Jun los ha dotado con diversas funciones, donde la que veremos en las siguientes líneas es de las más querida como utilizadas.
¿Cómo transcribir audios con el Xiaomi 15T?
Como dijimos líneas arriba, Meta integró la función de transcripción de audio en WhatsApp, pero otras apps de Meta como Facebook o Instagram no la poseen y, si bien es cierto que existen cada vez más video con subtítulos, todavía persisten muchos que no.
Pues, esta opción integrada en los Xiaomi 15T. Para activarlo no necesitas recurrir a aplicaciones de terceros, todo lo conseguirás en las configuraciones del dispositivo. No te tomará mucho tiempo. Checa aquí cómo hacerlo.
- En te celular Xiaomi 15T ve a Configuración.
- Luego, encuentra Ajustes Adicionales.
- Presiona en Accesibilidad.
- selecciona la opción Escucha.
- Ubica el comando Subtitulado instantáneo.
- Actívalo y ¡Listo!
Lo siguiente es que aparecerán ventanas flotantes que incluyen los subtítulos o transcripciones. Estas tienen posibilidad de modificar su tamaño y moverlas a tu gusto. Si quieres un acceso rápido, debes deslizar hacia abajo, buscar Editar, luego encontrar Subtitulado instantáneo.
Se agregará a tu centro de control, lo que te permitirá activarlo o desactivarlo cuando desees.
Ficha técnica del Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T
|Características
|Pantalla
|AMOLED de 6,83 pulgadas.
Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles.
447 ppp.
Tasa de refresco de 120Hz.
Brillo máximo de 3,200 nits.
HDR10+.
Dolby Vision.
Dolby Atmos
|Procesador
|MediaTek Dimensity 8400 Ultta
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB
|Cámara
|Angular Light Fusion 800 de 50MP.
Telefoto de 50MP
Gran angular de 12MP.
Frontal de 32MP.
|Batería
|5,500mAh
|Carga rápida
|Carga con cable de 67W.
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16.
|Resistencia
|IP68
