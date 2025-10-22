Samsung S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: dos teléfonos poderosos, pero solo uno vale la pena comprar

El mundo de la tecnología ha quedado con la boca abierta, primero con la salida del iPhone 17 Pro Max y luego con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max que es una verdadera revolución con su doble pantalla. Sin embargo, no menos importante ha sido la salidas del Samsung S25 FE como del Xiaomi 15T Pro, dos tremendos celulares que compiten cara a cara en ese segmento llamado "gama alta económica".

Ambos celulares son opciones más que idóneas para aquellos que quieren tener en su poder un celular gama alta, pero sin invertir tanto dinero en el proceso. Por ello, hoy los vamos pondremos uno frente al otro para descubrir cuál es el mejor.

Samsung S25 FE: características

Samsung S25 FE Características Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles

Tasa de refresco de 120 hercios

1,900 nits de brillo máximo

Protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus+ Procesador Exynos 2400 RAM 8GB/12GB ROM 128GB/256GB/512GB Cámara Principal de 50MP

Telefoto de 12MP

Gran angular de 8MP

Frontal de 12MP Batería 4,900mAh Carga rápida Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 25W

Compatible con carga inalámbrica inversa Sistema operativo OneUI 8 basado en Android 16 Resistencia IP68

Samsung S25 FE: ventajas

Debemos decir que ambos brillas en todos sus apartados, pero, en el caso del Samsung S25 FE, el plus que lo pondría por encima de su rival de la marca china están en la experiencia del software.

El OneUI 8 basado en Android 16 es probadamente un sistema operativo muy sólido, fluido, de uso fácil, en fin, una capa de personalización más amigable que la que nos presente Xiaomi.

No menos importante, es que este dispositivo cuenta con 7 años de actualizaciones para el sistema operativo como para los parches de seguridad, siendo de las más extensas para cualquier celular con Android.

Otra ventaja es que está integrado con Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung que, entre otras cosas, permite edición generatia de fotos, tienes a disposición Browsing Assist, que no es otra cosa que un asistente de navegación, a la vez Live Translate, un traductor en tiempo real.

Xiaomi 15T Pro: características

Xiaomi 15T Pro Características Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas

Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles

447 ppp

Tasa de refresco de 144 hercios

HDR10+

Dolby Vision

Brillo máximo de 3,200 nits

Protección anticaídas con Gorilla Glass 7i Procesador MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12GB ROM 256GB/512GB/1TB Cámara Angular Light Fuson 900 de 50MP

Telefoto X5 de 50MP

Gran angular de 12MP

Frontal de 32MP Batería 5,500mAh Carga rápida Carga rápida de 90W

Carga inalámbrica de 50W Sistema operativo HyperOS 3 basado en Android 16 Resistencia IP68

Xiaomi 15T Pro: ventajas

A diferencia del rival, el Xiaomi 15T Pro sustenta su ventaja en su procesador MediaTek Dimensity 9400+, un chip de 3 nanómetros, muchísimo más potente que el Exynos 2400. Así mismo, la pantalla tiene mayor detalle garantizando una experiencia superior, casi insuperable.

La batería de este celular es más grande, pues tiene potencia para más de un día con sus 5,500mAh, pero también con una carga rápida 90W que asegura una carga completa al 100 por ciento en unos 35 minutos, aproximadamente.

Debemos ser honestos, en el apartado de las cámaras, el Xiaomi 15T Pro ha superado a su rival surcoreano, principalmente, porque tiene una teleobjetivo óptico de 5X, aventajando en mayor alcance al 3X del S25 FE. Los sensores Leica han demostrado estabilidad y calidad, sin dejar de lado su grabación de video en 4K a 120fps y con formato LOG.

Samsung S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: ¿Cuál debo comprar?

Si quieres un terminal que te dure por muchos años, con un sistema operativo estable, fluido, a la vez una notable experiencia con el uso de la inteligencia artificial, entonces el Samsung S25 FE es para ti.

Por otro lado, si lo que estás buscando es una pantalla premium, un rendimiento brutal para multitarea, videojuegos, una batería grande que carga en poquísimos minutos, así como cámaras con mayor versatilidad, ya te decimos que el Xiaomi 15T Pro está esperando por ti.