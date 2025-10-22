- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Samsung S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: dos teléfonos poderosos, pero solo uno vale la pena comprar
Estos dos celulares son los mejores exponentes de la gama alta económica. ¿Cuál quieres comprar? Conoce aquí cuáles son sus características y ventajas.
El mundo de la tecnología ha quedado con la boca abierta, primero con la salida del iPhone 17 Pro Max y luego con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max que es una verdadera revolución con su doble pantalla. Sin embargo, no menos importante ha sido la salidas del Samsung S25 FE como del Xiaomi 15T Pro, dos tremendos celulares que compiten cara a cara en ese segmento llamado "gama alta económica".
Ambos celulares son opciones más que idóneas para aquellos que quieren tener en su poder un celular gama alta, pero sin invertir tanto dinero en el proceso. Por ello, hoy los vamos pondremos uno frente al otro para descubrir cuál es el mejor.
PUEDES VER: El Xiaomi 15T Pro es perfecto y está barato: precios y características que envidia el iPhone 17
Samsung S25 FE: características
|Samsung S25 FE
|Características
|Pantalla
|AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles
Tasa de refresco de 120 hercios
1,900 nits de brillo máximo
Protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus+
|Procesador
|Exynos 2400
|RAM
|8GB/12GB
|ROM
|128GB/256GB/512GB
|Cámara
|Principal de 50MP
Telefoto de 12MP
Gran angular de 8MP
Frontal de 12MP
|Batería
|4,900mAh
|Carga rápida
|Carga rápida de 45W
Carga inalámbrica de 25W
Compatible con carga inalámbrica inversa
|Sistema operativo
|OneUI 8 basado en Android 16
|Resistencia
|IP68
Samsung S25 FE: ventajas
Debemos decir que ambos brillas en todos sus apartados, pero, en el caso del Samsung S25 FE, el plus que lo pondría por encima de su rival de la marca china están en la experiencia del software.
El OneUI 8 basado en Android 16 es probadamente un sistema operativo muy sólido, fluido, de uso fácil, en fin, una capa de personalización más amigable que la que nos presente Xiaomi.
No menos importante, es que este dispositivo cuenta con 7 años de actualizaciones para el sistema operativo como para los parches de seguridad, siendo de las más extensas para cualquier celular con Android.
Otra ventaja es que está integrado con Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung que, entre otras cosas, permite edición generatia de fotos, tienes a disposición Browsing Assist, que no es otra cosa que un asistente de navegación, a la vez Live Translate, un traductor en tiempo real.
Xiaomi 15T Pro: características
|Xiaomi 15T Pro
|Características
|Pantalla
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles
447 ppp
Tasa de refresco de 144 hercios
HDR10+
Dolby Vision
Brillo máximo de 3,200 nits
Protección anticaídas con Gorilla Glass 7i
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|Angular Light Fuson 900 de 50MP
Telefoto X5 de 50MP
Gran angular de 12MP
Frontal de 32MP
|Batería
|5,500mAh
|Carga rápida
|Carga rápida de 90W
Carga inalámbrica de 50W
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16
|Resistencia
|IP68
Xiaomi 15T Pro: ventajas
A diferencia del rival, el Xiaomi 15T Pro sustenta su ventaja en su procesador MediaTek Dimensity 9400+, un chip de 3 nanómetros, muchísimo más potente que el Exynos 2400. Así mismo, la pantalla tiene mayor detalle garantizando una experiencia superior, casi insuperable.
La batería de este celular es más grande, pues tiene potencia para más de un día con sus 5,500mAh, pero también con una carga rápida 90W que asegura una carga completa al 100 por ciento en unos 35 minutos, aproximadamente.
Debemos ser honestos, en el apartado de las cámaras, el Xiaomi 15T Pro ha superado a su rival surcoreano, principalmente, porque tiene una teleobjetivo óptico de 5X, aventajando en mayor alcance al 3X del S25 FE. Los sensores Leica han demostrado estabilidad y calidad, sin dejar de lado su grabación de video en 4K a 120fps y con formato LOG.
Samsung S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: ¿Cuál debo comprar?
Si quieres un terminal que te dure por muchos años, con un sistema operativo estable, fluido, a la vez una notable experiencia con el uso de la inteligencia artificial, entonces el Samsung S25 FE es para ti.
Por otro lado, si lo que estás buscando es una pantalla premium, un rendimiento brutal para multitarea, videojuegos, una batería grande que carga en poquísimos minutos, así como cámaras con mayor versatilidad, ya te decimos que el Xiaomi 15T Pro está esperando por ti.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50