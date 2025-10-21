0
Moto Edge 60 vs. Moto Edge 70: diferencias y similitudes entre dos de los teléfonos más emblemáticos de Motorola

Motorola renueva uno de sus teléfonos más TOP. Conoce cuáles son los cambios del Moto Edge 70 y si vale la pena frente a su versión anterior, el Moto Edge 60.

Daniel Robles
Características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 y Motorola Edge 70, dos de los teléfonos de gama media más recomendables para 2026.
Características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 y Motorola Edge 70, dos de los teléfonos de gama media más recomendables para 2026. | Foto: composición/Daniel Robles
Motorola se ha convertido en una de las marcas de tecnología más respetadas, puesto que sus equipos no solo tienen diseño premium y colores vibrantes. Estos modernos smartphone también poseen un precio bastante reducido para la calidad que tienen y eso es muy valorado por el usuario final.

Este 2025, la firma con capitales chinos presentó al mundo uno de los gama media más potentes y este es el Moto Edge 60 5G. Sin embargo, para el 2026 tiene preparado una gran sorpresa, puesto que este equipo emblemático se renovará radicalmente, para convertirse en uno de los Android más delgados del mercado.

El Motorola Edge 50 5G es un teléfono de gama media con gran potencia y bajo precio. Es mejor alternativa al iPhone 17 de Apple.

Y es que según las últimas filtraciones compartidas en Weibo, Motorola acaba de presentar en China al poderoso Moto X70 Air, el cual llegará a países como México, España y Perú con el nombre de Motorola Edge 70 5G, pero durante los primeros meses del 2026.

¿Qué tantas diferencias existen entre el Motorola Edge 60 de este 2025 con el Motorola Edge 70 que se estrenará en 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todos los puntos a considerar entre estos dos nuevos modelos premium.

Moto Edge 60 vs. Moto Edge 70: versus de especificaciones

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que haremos una comparación entre las características técnicas entre el Motorola Edge 60 y el Motorola Edge 70, también conocido como Moto X70 Air.

Especificaciones como pantalla, procesador, cámaras, batería, entre otras características serán puestas en comparación, para que sepas qué tanto mejorará este modelo. Además, te daremos el precio para que definas adecuadamente tu compra.

CaracterísticasMotorola Edge 60 5GMotorola Edge 70 5G
Dimensiones16,11 x 7,74 x 8,2 mm 6 mm grosor
Peso213 g159 g
Pantalla y dimensionespOLED de 6,7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
144Hz		pOLD de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
Resolución y densidad1.080 x 2.340 píxeles 2712 x 1220 píxeles
Procesador MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Memoria RAM8 GB 12 GB RAM
Sistema operativoAndroid 15 - My UXAndroid 16 - My Ux
Almacenamiento interno256 GB 256/512 GB (UFS 3.1)
CámarasCámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 2MP
Cámara frontal: 32mpx		Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
Batería4.600 mAh
Carga rápida de 68W		 4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
PrecioS/ 2000S/ 2,100.00
Otros detallesSensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo		Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
