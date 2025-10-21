- Hoy:
Moto Edge 60 vs. Moto Edge 70: diferencias y similitudes entre dos de los teléfonos más emblemáticos de Motorola
Motorola renueva uno de sus teléfonos más TOP. Conoce cuáles son los cambios del Moto Edge 70 y si vale la pena frente a su versión anterior, el Moto Edge 60.
Motorola se ha convertido en una de las marcas de tecnología más respetadas, puesto que sus equipos no solo tienen diseño premium y colores vibrantes. Estos modernos smartphone también poseen un precio bastante reducido para la calidad que tienen y eso es muy valorado por el usuario final.
Este 2025, la firma con capitales chinos presentó al mundo uno de los gama media más potentes y este es el Moto Edge 60 5G. Sin embargo, para el 2026 tiene preparado una gran sorpresa, puesto que este equipo emblemático se renovará radicalmente, para convertirse en uno de los Android más delgados del mercado.
PUEDES VER: ¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 17 si este Motorola de cuero lo supera en todo y es mucho más barato?
Y es que según las últimas filtraciones compartidas en Weibo, Motorola acaba de presentar en China al poderoso Moto X70 Air, el cual llegará a países como México, España y Perú con el nombre de Motorola Edge 70 5G, pero durante los primeros meses del 2026.
¿Qué tantas diferencias existen entre el Motorola Edge 60 de este 2025 con el Motorola Edge 70 que se estrenará en 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todos los puntos a considerar entre estos dos nuevos modelos premium.
Moto Edge 60 vs. Moto Edge 70: versus de especificaciones
A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que haremos una comparación entre las características técnicas entre el Motorola Edge 60 y el Motorola Edge 70, también conocido como Moto X70 Air.
Especificaciones como pantalla, procesador, cámaras, batería, entre otras características serán puestas en comparación, para que sepas qué tanto mejorará este modelo. Además, te daremos el precio para que definas adecuadamente tu compra.
|Características
|Motorola Edge 60 5G
|Motorola Edge 70 5G
|Dimensiones
|16,11 x 7,74 x 8,2 mm
|6 mm grosor
|Peso
|213 g
|159 g
|Pantalla y dimensiones
|pOLED de 6,7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
144Hz
|pOLD de 6,7” pulgadas
120 Hz
4.500 nits brillo máximo
|Resolución y densidad
|1.080 x 2.340 píxeles
|2712 x 1220 píxeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 7300 (4 nm)
|Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Memoria RAM
|8 GB
|12 GB RAM
|Sistema operativo
|Android 15 - My UX
|Android 16 - My Ux
|Almacenamiento interno
|256 GB
|256/512 GB (UFS 3.1)
|Cámaras
|Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 2MP
Cámara frontal: 32mpx
|Cámara principal: 50 mpx
Cámara gran angular: 50 mpx
Cámara frontal: 50 mpx
|Batería
|4.600 mAh
Carga rápida de 68W
|4.800 mAh (silicio-carbono), 68 W + 15 W inalámbrica
|Precio
|S/ 2000
|S/ 2,100.00
|Otros detalles
|Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
|Resistencia IP68, IP69
Resistencia militar MIL-STD-810H
Doble altavoz estéreo
