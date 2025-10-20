0
Este Motorola de cuero no solo soporta agua: tiene pantalla ultra fluida, carga rápida y 5 años de actualizaciones

El Motorola Edge 40 Neo es una compra asegurada. Su gran calidad y bajo precio lo hacen el smartphone ideal para usuarios exigentes.

Daniel Robles
Este Motorola Edge 40 Neo es uno de los teléfonos de gama media más equilibrados del mundo y su precio ha bajado demasiado.
Este Motorola Edge 40 Neo es uno de los teléfonos de gama media más equilibrados del mundo y su precio ha bajado demasiado. | Foto: composición/Xataka
Dicen que el teléfono ideal no existe, pero cuando conozcas todas las especificaciones del nuevo Motorola Edge 40 Neo seguramente cambiarás esta ideal equivocada. Y es que este equipo no solo combina gran diseño sino también potencia con bajo precio.

Si bien este 2025, Motorola presentó su familia Moto Edge 60, lo cierto es que el Motorola Edge 40 Neo se ha convertido en uno de los teléfonos Android más equilibrados y lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí te las contamos.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 Pro y Galaxy S25 FE de Samsung.

PUEDES VER: Motorola Edge 60 Pro vs. Galaxy S25 FE: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es más eficiente y cuesta menos?

En primer lugar, debes considerar que el Motorola Edge 40 Neo pertenece a la gama media, por lo que sus especificaciones no son demasiado elevadas, pero tiene un precio mucho más reducido que el resto, de ese apartado hablaremos más adelante.

Uno de sus atributos más importantes es su increíble pantalla, la cual posee 144Hz en tasa de refresco, además de tecnología AMOLED con una diagonal de 6.55 pulgadas. La resolución es FullHD+, lo que significa unos 2400 x 1800 pixeles.

Motorola Edge 40 Neo

Este es el Motorola Edge 40 Neo. Foto: Xataka

Si hablamos de potencia, este Motorola con cuero vegano tiene un procesador MediaTek Dimensity 7030, chip con gran capacidad que además llega acompañado de 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. Y si de batería hablamos, este teléfono sobresale ya que tiene 5000 mAh con carga de 68W por cable.

¿Qué tan buenas son las cámaras de este Motorola Edge 40 Neo? Pues bien, en este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 13MP. No tendrás videos en 4K, pero las fotografías son de otro nivel.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 40 Neo? Por solo 1149 soles podrás comprar este potente Android. Esto al tipo de cambio representan unos 340 dólares en el mercado internacional. ¿Vale la pena? Comenta en las redes sociales de Libero.pe.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

