El Galaxy S26 Ultra aún no ha salido al mercado y ya es superado en potencia por estos tres teléfonos chinos

AnTuTu Benchmark es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Como cada mes se ha revelado cuáles son los 3 equipos más avanzados y, para sorpresa de muchos, tres teléfonos chinos son los equipos más avanzados.

Según AnTuTu, el TOP de los smartphones más potentes es liderado por el Red Magic 11 Pro, un teléfono de ZTE que llega con el procesador más potente, el Snapdragon 8 Elite y una serie de cámaras de alta calidad. Es seguido en el puesto 2 por el iQOO 15 de Vivo y en tercer lugar tenemos el OnePlus 15 de la asiática del mismo nombre.

Según AnTuTu Benchmark, estos equipos tienen mejor rendimiento que el Galaxy S26 Ultra, el cual si bien se lanzará en febrero del 2026, tiene una construcción menor que estos equipos chinos. Si bien el equipo de Samsung sobresaldrá en fotografía y video, lo cierto es que en potencia quedará un poco reducido.