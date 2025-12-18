- Hoy:
El Galaxy S26 Ultra aún no ha salido al mercado y ya es superado en potencia por estos tres teléfonos chinos
Según el último ranking de AnTuTu Benchmark, el Red Magic 11 Pro, iQOO 15 y OnePlus 15 son los teléfonos más potentes del mundo. Conoce sus características y precio oficial.
AnTuTu Benchmark es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Como cada mes se ha revelado cuáles son los 3 equipos más avanzados y, para sorpresa de muchos, tres teléfonos chinos son los equipos más avanzados.
PUEDES VER: No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi económico tiene pantalla 144Hz, procesador AVANZADO y 5500 mAh
Según AnTuTu, el TOP de los smartphones más potentes es liderado por el Red Magic 11 Pro, un teléfono de ZTE que llega con el procesador más potente, el Snapdragon 8 Elite y una serie de cámaras de alta calidad. Es seguido en el puesto 2 por el iQOO 15 de Vivo y en tercer lugar tenemos el OnePlus 15 de la asiática del mismo nombre.
Según AnTuTu Benchmark, estos equipos tienen mejor rendimiento que el Galaxy S26 Ultra, el cual si bien se lanzará en febrero del 2026, tiene una construcción menor que estos equipos chinos. Si bien el equipo de Samsung sobresaldrá en fotografía y video, lo cierto es que en potencia quedará un poco reducido.
|MODELO
|ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|Red Magic 11 Pro 5G
|Lidera el ranking gracias a su máxima optimización para el rendimiento GAMER. Integra el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, combinado típicamente con configuraciones de hasta 16GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Suele destacar por un sistema de refrigeración activa que mantiene el rendimiento sostenido, esencial para las altas puntuaciones de AnTuTu. Su pantalla AMOLED de alta tasa de refresco (a menudo 144Hz o más) y gatillos táctiles lo complementan para una experiencia de juego superior. Precio: entre $950 a $1050
|iQOO 15 de Vivo
|Un potente teléfono chino que también utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Llega con 16GB de RAM y una pantalla AMOLED 2K y 144Hz. Un punto fuerte de la serie iQOO es su carga ultra-rápida de 120W y sistemas de refrigeración avanzados, lo que le permite mantener altas velocidades de reloj durante los benchmarks. Precio Referencial: $850 a $950.
|OnePlus 15
|Equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el OnePlus 15 ofrece un rendimiento de primera línea respaldado por una experiencia de software limpia y rápida. Una de sus características más destacadas en el mercado en 2025 es su enorme autonomía, con una batería que en algunas variantes ha superado los 7000 mAh. Combina su potencia de procesamiento con una pantalla de alta resolución y carga rápida. Precio: $900 a $1000.
