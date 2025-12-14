Este Samsung BARATO es el regalo ideal para Navidad y llega con triple cámara 50MP, 1TB y pantalla FullHD+

Por motivos de fin de año, Samsung ha bajado el precio de algunos de sus mejores teléfonos y si quieres aprovechar la 'GRATI' para renovar tu equipo o regalar alguno a uno de tus series queridos, entonces llegaste al lugar indicado, puesto que hoy conocerás uno de sus mejores modelos, el cual solo cuesta 400 soles.

En 2024, Samsung presentó al mundo el Galaxy A16, un teléfono de gama de entrada que resalta no solo por su diseño premium, sino también por sus cámaras de alta calidad, su procesador avanzado y su pantalla de altísima calidad, la cual no tiene nada que envidiarle al poderoso S25 Ultra. ¿Quieres conocer todos los detalles?

Galaxy A16: ficha técnica completa.

La pantalla de este Galaxy A16 es de tipo Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ con resolución 2340 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 90Hz. No es la más fluida pero te ofrece una calidad impresionante para videos y videojuegos.

Y ya que estamos hablando de rendimiento, el nuevo Galaxy A16 tiene un procesador Exynos 1330, acompañado de 4GB de RAM, 128GB de memoria, además de ampliar esa capacidad con una microSD de 1.5TB. Además, de una batería de 5000 mAh con carga de 25W.

El Galaxy A16 de Samsung es uno de los mejores Android. Foto: X

Pero, lo mejor de este Samsung de gama baja es su juego de cámaras: lente de 50MP, gran angular de 5MP, lente macro de 2MP y selfie de 13MP. Videos en 1080 pixeles a 60fps y fotografías de alta definición.

Sin duda alguna el Galaxy A16 es una excelente alternativa para aquellas personas que tienen un bajo presupuesto, pero apuntan a un equipo de alta calidad.