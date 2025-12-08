Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo

Samsung es una de las marcas de tecnología más destacadas y sus teléfono se han convertido en un referente, puesto que tienen alta calidad, gran rendimiento y cámaras de primera.

Si bien en enero del 2025, Samsung presentó su nuevo y renovado Galaxy S25 Ultra, este tiene un precio todavía bastante elevado, por lo que si quieres comprar un equipo de alta eficiencia y bajo costo, entonces el Galaxy S24 Ultra sería una mejor alternativa ya que tiene todo lo que buscas y su precio es más bajo.

Debido a que el Galaxy S24 Ultra fue lanzado en enero del 2024, su precio ha bajado demasiado y ahora en diciembre del 2025 lo puedes conseguir hasta en 2800 soles. Pero, ¿qué tan potente es este Android con cuerpo de titanio? Aquí lo sabrás.

Galaxy S24 Ultra: especificaciones del potente Samsung

Desde hace algunos años, Samsung ha hecho que sus teléfonos premium tengan cuerpo de titanio y este Galaxy S24 Ultra no es la excepción. Sin embargo, esto no es todo lo que trae. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas y una resolución QuadHD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor.

La potencia del Galaxy S24 Ultra llega asegurada con el poderoso Snapdragon 8 Gen 3 by Galaxy, además de 12GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: Xataka

¿Qué tan potentes son las cámaras de este teléfono de Samsung? Pues bien, en este caso tenemos una configuración bastante TOP: lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom x5 de 50MP, lente zoom x3 de 10MP y selfie de 12MP.

Sin duda este teléfono de Samsung es una excelente alternativa para fin de año. Su precio más bajo es de 2800 soles, lo que significa que por solo 800 dólares tendrás uno de los mejores teléfonos de la historia de la firma coreana. ¿Qué te parece?