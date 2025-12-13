- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Xiaomi Redmi 15C vs. Samsung Galaxy A07: son dos de los teléfonos más BARATOS pero solo UNO vale la pena
Este Xiaomi y este Samsung tienen un precio que no supera los 100 dólares. Ambos tienen especificaciones elevadas, pero solo uno vale la pena comprar en 2025.
Ya estamos a pocos días de la llegada de la Navidad y es por ello que miles de usuarios se alistan para comprar algunos teléfonos para renovar los suyos o para regalarlos a algún ser querido.
Si tienes un bajo presupuesto, pero quieres comprar un teléfono potente y barato, entonces existen dos opciones bastante potentes que podrían interesarte y estos son el Xiaomi Redmi 15C y Samsung Galaxy A07, dos modelos económicos pero con funciones elevadas.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
Por un lado, el Xiaomi Redmi 15C es un teléfono de entrada que tiene una pantalla de 6.9 pulgadas, con un procesador MediateK, una memoria de 256GB de memoria ampliable hasta 1TB, una poderosa batería de 6000 mAh y un juego de cámaras de 50MP.
Mientras que el Galaxy A07 de Samsung es un gama de entrada que destaca por su gran pantalla inmersiva de 6.7" HD+ con 90Hz, un procesador Helio G99, una cámara principal de 50MP, batería de 5000 mAh y una notable promesa de 6 años de actualizaciones.
¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar en 2025? Pues bien, hoy te vamos a realizar una comparación entre estos dos smartphones, para que puedas saber cuál te conviene más.
Xiaomi Redmi 15C vs. Samsung Galaxy A07: versus de especificaciones
Hemos elaborado un cuadro en el que veremos detalles como pantalla, almacenamiento, RAM, cámaras, batería y precio. De esta forma tú mismo podrás definir si te conviene comprar el Redmi 15C o el Galaxy A07.
|Características
|Xiaomi Redmi 15C
|Samsung Galaxy A07
|Dimensiones
|173.2 x 81.1 x 8.2 mm
|164.4 x 77.4 x 7.6 mm
|Peso
|211 gramos
|184 gramos
|Pantalla y dimensiones
|LCD de 6,9 pulgadas
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits
| LCD PLS de 6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 90 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución HD+ ( 720 x 1600 pixels)
|Resolución Full HD+ (1.080 x 2.340 píxeles)
|Procesador
|Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz
|Mediatek Helio G99 octa-core 2.2GHz
|Memoria RAM
|4GB LPDDR4x
Hasta 12 GB con RAM virtual
|4 GB/ 6 GB / 8 GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 14 One UI 6
|Almacenamiento interno
|128/256GB
Tarjeta microSD 1TB
|256 GB
MicroSD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP f/1.8
Retrato: 2MP
Selfie: 13 MP f/2.0
1080p@30fps
Principal: 50 MP, f/1.8
Profundidad: 2 MP, f/2.4
Selfie: 8 MP, f/2.0
|Batería
|6000 mAh
Carga rápida de 33W
|5.000mAh
25W carga rápida
|Precio
|398 soles - 118 dólares
|319 soles o 94 dólares
|Otros detalles
|4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou
|Certificación IP54
Lector de huellas en el lateral
6 años de actualizaciones
Wi-Fi
Bluetooth 5.3
- 1
Galaxy A57 es OFICIAL: el celular de gama media más potente de Samsung tendrá 5200 mAh y el chip Exynos 1680
- 2
Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
- 3
POCO X8 Pro lo cambiará todo: ¿Cuándo sale el celular con batería para 4 días, chip Ultra y precio barato?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90