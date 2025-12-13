0
Barcelona vs Osasuna por LaLiga
Flamengo vs Pyramids por Copa Intercontinental

Xiaomi Redmi 15C vs. Samsung Galaxy A07: son dos de los teléfonos más BARATOS pero solo UNO vale la pena

Este Xiaomi y este Samsung tienen un precio que no supera los 100 dólares. Ambos tienen especificaciones elevadas, pero solo uno vale la pena comprar en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi Redmi 15C y Samsung Galaxy A07.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi Redmi 15C y Samsung Galaxy A07.
Ya estamos a pocos días de la llegada de la Navidad y es por ello que miles de usuarios se alistan para comprar algunos teléfonos para renovar los suyos o para regalarlos a algún ser querido.

Si tienes un bajo presupuesto, pero quieres comprar un teléfono potente y barato, entonces existen dos opciones bastante potentes que podrían interesarte y estos son el Xiaomi Redmi 15C y Samsung Galaxy A07, dos modelos económicos pero con funciones elevadas.

Por un lado, el Xiaomi Redmi 15C es un teléfono de entrada que tiene una pantalla de 6.9 pulgadas, con un procesador MediateK, una memoria de 256GB de memoria ampliable hasta 1TB, una poderosa batería de 6000 mAh y un juego de cámaras de 50MP.

Mientras que el Galaxy A07 de Samsung es un gama de entrada que destaca por su gran pantalla inmersiva de 6.7" HD+ con 90Hz, un procesador Helio G99, una cámara principal de 50MP, batería de 5000 mAh y una notable promesa de 6 años de actualizaciones.

¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar en 2025? Pues bien, hoy te vamos a realizar una comparación entre estos dos smartphones, para que puedas saber cuál te conviene más.

Xiaomi Redmi 15C vs. Samsung Galaxy A07: versus de especificaciones

Hemos elaborado un cuadro en el que veremos detalles como pantalla, almacenamiento, RAM, cámaras, batería y precio. De esta forma tú mismo podrás definir si te conviene comprar el Redmi 15C o el Galaxy A07.

CaracterísticasXiaomi Redmi 15CSamsung Galaxy A07
Dimensiones173.2 x 81.1 x 8.2 mm 164.4 x 77.4 x 7.6 mm
Peso211 gramos184 gramos
Pantalla y dimensionesLCD de 6,9 pulgadas
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits		 LCD PLS  de 6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 90 Hz
Resolución y densidadResolución HD+ ( 720 x 1600 pixels)Resolución Full HD+ (1.080 x 2.340 píxeles)
ProcesadorMediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz Mediatek Helio G99 octa-core 2.2GHz
Memoria RAM4GB LPDDR4x
Hasta 12 GB con RAM virtual		4 GB/ 6 GB / 8 GB
Sistema operativoAndroid 15Android 14 One UI 6
Almacenamiento interno128/256GB
Tarjeta microSD 1TB		256 GB
MicroSD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 50 MP f/1.8
Retrato: 2MP
Selfie:  13 MP f/2.0
1080p@30fps
Principal:  50 MP, f/1.8
Profundidad:  2 MP, f/2.4
Selfie:  8 MP, f/2.0
Batería6000 mAh
Carga rápida de 33W		5.000mAh
25W carga rápida
Precio398 soles - 118 dólares319 soles o 94 dólares
Otros detalles4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou		Certificación IP54
Lector de huellas en el lateral
6 años de actualizaciones
Wi-Fi
Bluetooth 5.3
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

