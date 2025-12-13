Galaxy A57 es OFICIAL: el celular de gama media más potente de Samsung tendrá 5200 mAh y el chip Exynos 1680

Ya no falta nada para terminar el año 2025 y todo apunta a que Samsung ya tiene listo, o casi listo, la llegada de sus nuevos teléfonos, los cuales intentarán dominar el mercado de los smartphones en cada una de sus categorías.

Si bien ya se sabe que el Galaxy S26 Ultra, su versión más TOP, llegará con el procesador Snapdragon 8 Gen 5 y verá la luz para febrero del 2026, ahora también se han filtrado muchos detalles sobre uno de los teléfonos más vendidos de la marca coreana, nos referimos al teléfono más potente de la gama media, el Galaxy A57 5G.

Si bien el Galaxy A56 es uno de sus teléfonos más potentes, esta nueva versión de 2026 será mucho mejor y tendrá una cambio muy importante para la firma asiática. Hoy te revelamos todos los detalles que se saben del nuevo Galaxy A57, el cual también será estrenado en febrero del 2026 y promete ser uno de los equipos más vendidos.

Como bien se sabe, el Galaxy A57 pertenece a la gama media, pero tendrá una configuración bastante buena. Uno de los cambios más importantes radica en su núcleo, puesto que este equipo llegará con el potente Exynos 1680, el chip que ahora tendrá una cámara de vapor integrada.

La pantalla del Galaxy A57 de Samsung tendrá un mejor desempeño ya que tendrá un panel Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz y unos 2200 nits de brillo pico. Este desempeño será importante para visualizar contenido en cualquier situación, incluso en días soleados.

Colores del Galaxy A57 de Samsung. Foto: X

Si hablamos de las cámaras, el nuevo Galaxy A57 llegará con tres sensores: lente 50MP, gran angular 12MP y 8MP Macro o Telefoto. Se estima que este teléfono llegará con un Zoom óptico de 3X y te permitirá grabar videos en 4K a 60fps.

Lo mejor de todo es que este nuevo Galaxy A57 llegará con una poderosa batería de 5300 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica. Si bien no se tiene el precio oficial, se estima que será entre 400 a 500 dólares, es decir entre 1700 a 1900 soles. ¿Qué te parece?