Este celular Samsung de 2022 tiene chip Snapdragon, cámaras 4K, pantalla TOP y es más barato que un Xiaomi

Desde hace varios años, Samsung lidera el mercado de los smartphones gracias a sus modernos teléfonos, los cuales no solo son algunos de los más populares, sino también los más vendidos en diferentes sectores.

Para este 2025, la firma coreana presentó al mundo una gran cantidad de modelos, entre los cuales destacan el Galaxy S25 Ultra, el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy S25 Fan Edition. Sin embargo, la marca tiene otros modelos, que pese al paso del tiempo siguen vigentes y serían la mejor compra que hagas en tu vida.

Hoy conocerás todas las especificaciones del Galaxy S22 de Samsung, un teléfono que si bien fue lanzado de forma oficial en 2022, sigue siendo una excelente alternativa, ya que su precio ha bajado al mínimo y además cuenta con funciones con IA gracias al Galaxy AI. ¿Qué otras especificaciones tiene este gama alta de Samsung? Aquí te vamos a dejar toda su ficha técnica.

Un dato curioso a tener en cuenta antes de comprar el Galaxy S22, es que este teléfono tiene dos versiones, una con el procesador Exynos 2200 y otra con el Snapdragon 8 Gen 1. Desde Libero.pe te recomendamos adquirir la segunda opción, ya que está mejor optimizada. En ambos casos el chip llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna.

Este este el Galaxy S22 de Samsung. Foto: Xataka

Si hablamos de pantalla, en este caso el Galaxy S22 llega con un panel AMOLED de 6.1 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2340 x 1080 pixeles, además de 1500 nits y una tasa de refresco de 48 a 120Hz del tipo LTPO.

Pero, uno de los mejores atributos de este Galaxy es su juego de cámaras: en este caso tenemos sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, Telefoto de 10MP con zoom 3X y selfie de 10MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino que tus fotografías tanto de día como de noche serán increíbles.

Sin embargo, uno de los aspectos no tan positivos de este Galaxy S22 es su batería, ya que solo cuenta con 3700 mAh y una carga de 25W, la cual puede resultar insuficiente. ¿Qué precio tiene este Samsung? En este caso podrás encontrarlo hasta en 1200 soles, lo que significa que es más barato que un Xiaomi de gama alta.