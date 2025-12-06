0
Galaxy S25 FE vs. Motorola Edge 50 Pro: ¿Samsung o Motorola? ¿Cuál de estos teléfonos vale la pena?

Estos dos teléfonos de gama alta son bastante económicos, pero solo uno será ideal para ti. Conoce cuál es la mejor alternativa para esta Navidad 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 FE de Samsung y Motorola Edge 50 Pro.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 FE de Samsung y Motorola Edge 50 Pro.
Para este 2025, Samsung ha lanzado uno de los mejores teléfonos de gama alta que puedes comprar. El Galaxy S25 Fan Edition (FE) es todo lo que buscas y lo mejor de todo es que su precio es bastante accesible para lo que ofrece. ¿Qué características tiene? Procesador avanzado, cámaras con calidad 8K y funciones con IA avanzada.

Por su parte, Motorola tiene en su catálogo algunos de los mejores smartphones de gama alta, este es el Motorola Edge 50 Pro, un equipo con pantalla ultra fluida, un procesador Snapdragon, cámaras 4K y una carga ultra veloz de 125W.

¿Cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar en Navidad del 2025? A continuación haremos una comparación entre ambos teléfonos, el Galaxy S25 FE y el Moto Edge 50 Pro, para que de esta forma sepas todas sus especificaciones y precio disponibles para fin de año.

Galaxy S25 FE vs. Motorola Edge 50 Pro: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos Android es mejor, hemos elaborado un cuadro en el que figuran todas sus características técnicas, incluidas pantalla, batería, procesador, memoria RAM, almacenamiento, software y precio. Conoce los detalles técnicos del Galaxy S25 FE de Samsung y Motorola Edge 50 Pro.

aracterísticasGalaxy S25 Fan EditionMotorola Edge 50 PRO
Dimensiones161,3 x 76,6 x 7,4 mm 161.2 x 72.4 x 8.2 mm
Peso190 gramos186 gr
Pantalla y dimensiones6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+		 P-OLED
6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 144 Hz
2.000 nits brillo pico
HDR10+
Resolución y densidad2.340 x 1.080 pixelesResolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
ProcesadorExynos 2400 (4nm) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm)
Memoria RAM8 GB8 GB / 12 GB LPDDR4X
Sistema operativoOne UI 8.0 - Android 16Android 15 My Ux
Almacenamiento interno128GB/ 256GB/ 512 GB 256 o 512 GB UFS 2.2
CámarasPrincipal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular:  12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2		 50 MP, f/1.4, 1/1.3", OIS
10 MP, f/2.0, telefoto de tres aumentos ópticos, OIS
13 MP, f/2.2, ultra gran angular
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
Batería4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		 4.500mAh
Carga rápida de 125W
Carga rápida inalámbrica de 50W
Carga rápida inalámbrica reversible de 10W
PrecioDesde 800 dólares, 2800 solesS/ 1169 o 350 dólares
Otros detalles5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex		 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
Lector de huellas bajo la pantalla
Ready For
DisplayPort 1.4
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

