Galaxy S25 FE vs. Motorola Edge 50 Pro: ¿Samsung o Motorola? ¿Cuál de estos teléfonos vale la pena?
Estos dos teléfonos de gama alta son bastante económicos, pero solo uno será ideal para ti. Conoce cuál es la mejor alternativa para esta Navidad 2025.
Para este 2025, Samsung ha lanzado uno de los mejores teléfonos de gama alta que puedes comprar. El Galaxy S25 Fan Edition (FE) es todo lo que buscas y lo mejor de todo es que su precio es bastante accesible para lo que ofrece. ¿Qué características tiene? Procesador avanzado, cámaras con calidad 8K y funciones con IA avanzada.
Por su parte, Motorola tiene en su catálogo algunos de los mejores smartphones de gama alta, este es el Motorola Edge 50 Pro, un equipo con pantalla ultra fluida, un procesador Snapdragon, cámaras 4K y una carga ultra veloz de 125W.
¿Cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar en Navidad del 2025? A continuación haremos una comparación entre ambos teléfonos, el Galaxy S25 FE y el Moto Edge 50 Pro, para que de esta forma sepas todas sus especificaciones y precio disponibles para fin de año.
Galaxy S25 FE vs. Motorola Edge 50 Pro: versus de especificaciones
Para saber cuál de estos dos Android es mejor, hemos elaborado un cuadro en el que figuran todas sus características técnicas, incluidas pantalla, batería, procesador, memoria RAM, almacenamiento, software y precio. Conoce los detalles técnicos del Galaxy S25 FE de Samsung y Motorola Edge 50 Pro.
|aracterísticas
|Galaxy S25 Fan Edition
|Motorola Edge 50 PRO
|Dimensiones
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|161.2 x 72.4 x 8.2 mm
|Peso
|190 gramos
|186 gr
|Pantalla y dimensiones
|6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+
| P-OLED
6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 144 Hz
2.000 nits brillo pico
HDR10+
|Resolución y densidad
|2.340 x 1.080 pixeles
|Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
|Procesador
|Exynos 2400 (4nm)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm)
|Memoria RAM
|8 GB
|8 GB / 12 GB LPDDR4X
|Sistema operativo
|One UI 8.0 - Android 16
|Android 15 My Ux
|Almacenamiento interno
|128GB/ 256GB/ 512 GB
|256 o 512 GB UFS 2.2
|Cámaras
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
| 50 MP, f/1.4, 1/1.3", OIS
10 MP, f/2.0, telefoto de tres aumentos ópticos, OIS
13 MP, f/2.2, ultra gran angular
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
|Batería
|4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
| 4.500mAh
Carga rápida de 125W
Carga rápida inalámbrica de 50W
Carga rápida inalámbrica reversible de 10W
|Precio
|Desde 800 dólares, 2800 soles
|S/ 1169 o 350 dólares
|Otros detalles
|5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
| WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
Lector de huellas bajo la pantalla
Ready For
DisplayPort 1.4
IP68
