Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

Samsung es una de las marcas de tecnología más importantes del mercado internacional y sus modernos terminales son los más buscados ya sea por sus cámaras TOP, su Inteligencia artificial o simplemente por su diseño premium. Para este 2025, la firma coreana presentó al mundo su Galaxy S25 Ultra, uno de sus mejores lanzamiento pero también uno de los más costosos.

Si buscas comprar un equipo de Samsung, pero tienes bajo presupuesto, no te compliques tanto, ya que el Galaxy S23 Ultra de 2023 no solo es potente, tiene cámaras de 200MP con calidad 8K y un potente procesador avanzado, todo por 2160 soles en 2025. ¿No lo crees? Conocer cómo conseguir con un super descuento este potente Android y qué características tiene.

Antes que nada debes saber que el Galaxy S23 Ultra pertenece a la gama premium de Samsung y tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución QHD+ a 3080 x 1440 pixeles, además de 120Hz y protección Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Samsung llega con Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria y una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 45W.

Pero, el atributo más importante del Galaxy S23 Ultra es sin duda su excelente juego de cámaras: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. No solo te permite grabar en 8K, sino que las fotografías son de alta resolución.

En algunas tiendas del Perú, como Falabelle, existen algunos teléfonos reacondicionados que se ofrecen a precios insuperables. El Galaxy S23 Ultra de Samsung tiene un costo de solo 2169 soles, lo que significa que por solo 640 dólares podrás comprarlo. ¿Qué te parece?