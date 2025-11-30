- Hoy:
Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ¿vale la pena comprar alguno de estos teléfonos ultra delgados?
Presumen ser los teléfonos más delgados, pero ¿son los mejores celulares tanto en calidad y precio? Conoce su increíble ficha técnica.
Todo parece indicar que los teléfonos 'slim' o delgados son la última tendencia en la tecnología móvil. Tras el anuncio de la llegada del iPhone Air o iPhone 17 Air, la marca coreana Samsung también hizo lo propio con su Galaxy S25 Edge, un equipo igual de delgado pero con prestaciones diferentes.
Pero, ¿vale la pena comprar un teléfono ultra delgado? Debes tener en cuenta que debido a la extrema delgadez, estos equipos suelen sacrificar batería y otras especificaciones, por lo que hoy sabrás si vale pena apostar por uno de estos modelos que no son nada baratos, pero que representan un paso más allá en la tecnología del mañana.
PUEDES VER: Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi
¿Galaxy S25 Edge o iPhone Air? ¿Vale la pena el teléfono de Samsung o el equipo premium de Apple? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre sus especificaciones, para que de esta forma sepas cuál te conviene más y además cuál es más económico.
Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ficha técnica
Pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento, batería, sistema operativo y precio, son algunas de las especificaciones que figuran en el siguiente cuadro que preparamos para ti. De esta forma sabrás si deberías comprar el Galaxy S25 Edge o el iPhone Air de 2025.
|Características
|iPhone 17 Air
|Galaxy S25 Edge
|Dimensiones
|156,2 x 74.7 x 5.6 mm
|158.2 x 75.6 x 5.8mm
|Peso
|165 gr
|163 gramos
|Pantalla y dimensiones
|OLED 6,7" Super Retina XDR
Brillo máximo 3.000 nits
True Tone, HDR
Protección Ceramic Shield 2
|6,7 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Resolución y densidad
|2.736 x 1.260 px (460 ppp)
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A19 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 26
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|256GB/ 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Zoom 2x (reduciendo la imagen a 12MP) y zoom digital 10x
Selfie: 18 MP, f/1.9
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|2900 mAh
Reproducción de vídeo: hasta 27 horas
Carga rápida hasta 30W: 50% de carga en 30 minutos
|3.900mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 999 dólares, 3481 soles
|Desde 1200 dólares, 4700 soles
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68, marco de titanio y
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
Botón de Control de Cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
