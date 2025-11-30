0
Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ¿vale la pena comprar alguno de estos teléfonos ultra delgados?

Presumen ser los teléfonos más delgados, pero ¿son los mejores celulares tanto en calidad y precio? Conoce su increíble ficha técnica.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 Edge y iPhone Air.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S25 Edge y iPhone Air. | Foto: composición/Daniel Robles
Todo parece indicar que los teléfonos 'slim' o delgados son la última tendencia en la tecnología móvil. Tras el anuncio de la llegada del iPhone Air o iPhone 17 Air, la marca coreana Samsung también hizo lo propio con su Galaxy S25 Edge, un equipo igual de delgado pero con prestaciones diferentes.

Pero, ¿vale la pena comprar un teléfono ultra delgado? Debes tener en cuenta que debido a la extrema delgadez, estos equipos suelen sacrificar batería y otras especificaciones, por lo que hoy sabrás si vale pena apostar por uno de estos modelos que no son nada baratos, pero que representan un paso más allá en la tecnología del mañana.

¿Galaxy S25 Edge o iPhone Air? ¿Vale la pena el teléfono de Samsung o el equipo premium de Apple? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre sus especificaciones, para que de esta forma sepas cuál te conviene más y además cuál es más económico.

Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ficha técnica

Pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento, batería, sistema operativo y precio, son algunas de las especificaciones que figuran en el siguiente cuadro que preparamos para ti. De esta forma sabrás si deberías comprar el Galaxy S25 Edge o el iPhone Air de 2025.

CaracterísticasiPhone 17 AirGalaxy S25 Edge
Dimensiones156,2 x 74.7 x 5.6 mm158.2 x 75.6 x 5.8mm
Peso165 gr163 gramos
Pantalla y dimensionesOLED 6,7" Super Retina XDR
Brillo máximo 3.000 nits
True Tone, HDR
 Protección Ceramic Shield 2		6,7 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
Resolución y densidad2.736 x 1.260 px (460 ppp)3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A19 ProSnapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM12 GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 26One UI 7.0 - Android 15
Almacenamiento interno256/512 GB/1 TB256GB/ 512 GB
CámarasPrincipal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Zoom 2x (reduciendo la imagen a 12MP) y zoom digital 10x
Selfie: 18 MP, f/1.9		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Gran Angular:  12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería2900 mAh
Reproducción de vídeo: hasta 27 horas
Carga rápida hasta 30W: 50% de carga en 30 minutos		3.900mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 999 dólares, 3481 solesDesde 1200 dólares, 4700 soles
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68, marco de titanio y
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
Botón de Control de Cámara		5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

