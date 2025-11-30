Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ¿vale la pena comprar alguno de estos teléfonos ultra delgados?

Todo parece indicar que los teléfonos 'slim' o delgados son la última tendencia en la tecnología móvil. Tras el anuncio de la llegada del iPhone Air o iPhone 17 Air, la marca coreana Samsung también hizo lo propio con su Galaxy S25 Edge, un equipo igual de delgado pero con prestaciones diferentes.

Pero, ¿vale la pena comprar un teléfono ultra delgado? Debes tener en cuenta que debido a la extrema delgadez, estos equipos suelen sacrificar batería y otras especificaciones, por lo que hoy sabrás si vale pena apostar por uno de estos modelos que no son nada baratos, pero que representan un paso más allá en la tecnología del mañana.

¿Galaxy S25 Edge o iPhone Air? ¿Vale la pena el teléfono de Samsung o el equipo premium de Apple? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre sus especificaciones, para que de esta forma sepas cuál te conviene más y además cuál es más económico.

Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air: ficha técnica

Pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento, batería, sistema operativo y precio, son algunas de las especificaciones que figuran en el siguiente cuadro que preparamos para ti. De esta forma sabrás si deberías comprar el Galaxy S25 Edge o el iPhone Air de 2025.