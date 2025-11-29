¿Por qué pagar $ 2000 por el iPhone 17 Pro si este Apple de 2021 tiene triple cámara 4K, es potente y cuesta la cuarta parte?

Según el último ranking internacional de DxOmark, el iPhone 17 Pro de Apple es el tercer teléfono con las mejores cámaras del mundo. Sin duda los nuevos lanzamientos de la marca estadounidense son bastante potentes, pero también tienen precios bastante elevados.

Si estás pensando comprar un iPhone y tienes poco presupuesto, talvez deberías apostar por un equipo de años anteriores. Por si no lo sabes, Apple tiene en su catálogo algunos modelos emblemáticos, los cuales pese al paso de los años siguen vigentes y reciben actualizaciones.

Este es el caso del iPhone 13 Pro Max, un equipo TOP presentado en 2021 y que tiene una configuración impresionante. Lo mejor de todo es que este teléfono actualmente cuesta unos 1831 soles, es decir, menos de 540 dólares. ¿Vale la pena comprarlo a finales de este 2025? Conoce sus especificaciones y tú mismo sabrás la respuesta.

iPhone 13 Pro Max: ficha técnica completa

Pese a tener casi 4 años en el mercado, el iPhone 13 Pro Max sigue siendo un teléfono bueno y es ideal por su gran capacidad y precio bajo en 2025. Y es que ahora puede ser tuyo por una mínima inversión.

¿Qué tiene este teléfono? Para empezar su pantalla es una Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, 120Hz de tasa de refresco, un brillo de 1000 nits y una resolución 2778 x 1284 pixeles.

Este es el iPhone 13 Pro Max. Foto: Xataka

Para el apartado de la potencia, tenemos un chip Apple Bionic A15, acompañado de 6GB de RAM y 512GB o 1TB en su versión más avanzada. Si hablamos de batería, este equipo llega con 4352 mAh y carga de 25W.

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 13 Pro Max es su juego de cámaras 4K: sensor de 12MP con OIS, lente gran angular de 12MP, Telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Todos los videos se graban en 4K a 60fps y las fotografías tienen calidad elevada.