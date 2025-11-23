- Hoy:
- Banco de la Nación
¿Vale la pena pagar 5599 soles por el iPhone 17? Así de potente es el teléfono 'BÁSICO' de Apple
El iPhone 17 tiene doble cámara de 48MP con calidad 4K y una gran potencia. Conoce la ficha técnica completa y si realmente vale la pena comprarlo.
En septiembre de este 2025, Apple sorprendió al mundo con la llegada de sus nuevos cuatro teléfonos premium, el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Si bien el modelo más básico es el iPhone 17, esto no significa que no sea potente y llega cargada con especificaciones premium.
Y es que el iPhone 17 no solo tiene un potente procesador Apple Bionic A19, sino también cámaras de alta calidad, una gran memoria, una batería de larga duración y una mejor carga rápida. ¿Vale la pena? Conoce los detalles.
Para esta nueva generación, el iPhone 17 llega con una pantalla OLED con una diagonal de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de 3000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, este iPhone 17 llega con un procesador Apple Bionic A19, acompañado de 8GB de RAM, 256GB o 512GB de memoria, no expandible, además de una batería de 3692 mAh y carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 17 de Apple. Foto: Daniel Robles
¿Qué tan buenas son sus cámaras? Este iPhone 17 tenemos un sensor de 48MP con OIS, lente gran angular de 48MP y selfie de 18MP. Con estos sensores podrás grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías en alta definición en todos los escenarios.
Lo mejor de todo es que el iPhone 17 acaba de llegar al Perú y lo puedes comprar en las 27 tiendas de iShop Perú. En este distribuidor autorizado, podrás comprar este equipo de Apple por 5599 soles o 1650 dólares al tipo de cambio. Y si quieres financiarlo, puedes comprar este equipo en 36 cuotas sin intereses.
Este es el precio del iPhone 17 de Apple. Foto: Daniel Robles
