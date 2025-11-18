¿Vale la pena comprar un iPhone 14 Pro 'reacondicionado'? Mitos y verdades sobre los teléfonos de segundo uso

No hay duda que los iPhone de Apple se han convertido en algunos de los teléfonos más buscados y cotizados, por lo que muchos usuarios están dispuestos a pagar una fuerte cantidad de dinero o incluso endeudarse hasta en 36 meses para adquirir uno de estos equipos que resaltan por su diseño premium y cámaras de alta calidad.

Sin embargo, seguramente buscando en Internet te habrás topado con algunos modelos de iPhone que tienen un precio bajo y figuran con el rótulo de REACONDICIONADO. ¿Qué significa esto? ¿Son teléfonos de segunda? ¿Tienen garantía? ¿Valen la pena? Hoy vamos a responder todas estas dudas.

El iPhone 14 Pro es uno de los modelos más potentes que ha lanzado Apple en todo su historia y si quieres comprar uno en 2025, deberás pagar entre 3500 a 3700 soles. Pero, si quieres pagar un poco menos, puedes conseguir un teléfono REACONDICIONDO, el cual te puede salir por 1999 soles. ¿Por qué tan barato? Aquí lo sabrás.

¿Qué diferencia hay entre un iPhone 14 Pro usado y uno reacondicionado? Las principales diferencias entre un usado y un reacondicionado son la garantía y la revisión profesional.

Un producto usado se vende tal cual lo ofertan, mientras que un reacondicionado ha sido inspeccionado, reparado y a menudo viene con una garantía. Al comprar uno usado, asegúrate de verificar el estado físico, el Bloqueo de activación y la salud de la batería.

Esto cuesta un iPhone 14 Pro reacondicionado. Foto: captura.

Los productos reacondicionados ofrecen más tranquilidad para el usuario. Y es que una tienda especializada deberá limpiar los equipos, inspeccionarlos y, si es necesario, repararlos con piezas originales. Los reacondicionados de proveedores confiables suelen tener garantía y soporte postventa.

En Lima existen algunas tiendas que venden este tipo de iPhone 14 Pro REACONDICIONADOS y te pueden dar una garantia de 1 año. De esta forma sabrás que tu compra será buena y te durará mucho más este tipo de teléfonos.