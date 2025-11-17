iPhone 17 Pro Max: cuánto debo pagar por el teléfono más top de Apple y qué características tiene

Como cada año desde su llegada al mercado de los smartphones, la marca estadounidense Apple presentó su teléfono más potente para este 2025, el iPhone 17 Pro Max. Este se ha convertido rápidamente en uno de los modelos más importantes del planeta y es por ello que miles esperaban su llegada de forma oficial a sus respectivos países.

En el caso del Perú, lamentablemente Apple no tiene una tienda oficial. Sin embargo, existen algunas tiendas que son distribuidores autorizados de sus productos y una de las más importantes es iShop Perú.

Por si no lo sabes, iShop Perú tiene 27 tiendas a nivel nacional y en ellas podrás comprar no solo el nuevo iPhone 17 Pro Max, sino también los diferentes accesorios de la marca, como audífonos, case originales, cargador, entre otros.

¿Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Perú? Tal como se puede ver en la página de dicha tienda peruana, el precio de este teléfon premium, en su versión de 1TB e de 8999 soles. Sin embargo, si deseas comprarlo en su versión de 512GB deberás pagar 7999 soles.

Cabe resaltar que gracias a iShop Perú, podrás comprar tu nuevo teléfono hasta en 36 cuotas sin intereses, siempre y cuanto tengas una tarjeta BBVA, Interbank o Dinners Club. Solo deberás pagar 222 soles por cada cuota y tendrás tu nuevo equipo en tus manos.

Precio del iPhone 17 Pro Max en Perú. Foto: captura.

Pero, ¿qué características tiene el iPhone 17 Pro Max? La pantalla de este equipo es de tipo OLED de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y un brillo de 3000 nits.

Si hablamos de potencia, este iPhone 17 Pro Max llega con procesador Apple Bionic A19 Pro, 12GB de RAM, 512GB, 1TB y 2TB en su versión más Pro. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5000 mAh con carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Pero, lo mejor que tiene este iPhone 17 Pro Max es su juego de cámaras profesionales. En este caso tenemos triple sensor de 48MP: lente principal 48MP, lente gran angular 48MP, lente Telefoto de 48MP y selfie de 18MP. Videos en 4K a 60fps y fotografías de altísima calidad totalmente garantizados. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.