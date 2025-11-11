- Hoy:
Este Apple de TITANIO tiene chip GAMER, 1TB, triple cámara 4K y cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max
El iPhone 15 Pro Max es uno de los mejores teléfonos diseñados por Apple. Pese a tener un par de años en el mercado, es una excelente opción y su precio ha caído demasiado.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono más TOP, el iPhone 17 Pro Max, el cual no solo llega con un renovado juego de cámaras, sino también con un procesador más eficiente, un almacenamiento que llega a 2TB y una batería con carga mucho más rápida.
Sin embargo, este potente Apple cuesta entre 1500 a 2000 dólares en diferentes mercados. Esto ha generado que miles de usuarios busquen alternativas mucho más atractivas y es por eso que el iPhone 15 Pro Max se ha convertido en la mejor opción, ya que no solo es potente, tiene un precio más reducido.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Y es que si en noviembre de este 2025, buscas el precio del iPhone 15 Pro Max, lo podrás encontrar hasta en 3000 soles, lo que implica un descuento de 50% de lo que costó en su lanzamiento en 2023, hace dos años. Pero, ¿qué características tiene este Apple? Aquí todos los detalles.
La pantalla del iPhone 15 Pro Max es de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 1 a 120Hz, además de una resolución de 2532 x 1170 pixeles y unos 2000 nits de brillo.
Este es el iPhone 15 Pro Max y iPhone 16 Pro Max. Foto: composición/www.phonearena.com
Si te preocupa la potencia, debes saber que el teléfono de Apple llega con un procesador Apple Bionic A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria, además de una batería de 4422 mAh con carga de 25W e inalámbrica de 15W.
Pero, lo mejor de este teléfono es el sistema de cámaras, ya que con este iPhone de Apple podrás grabar en 4K a 60fps con su sensor de 48MP, gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP.
Sin duda alguna, este iPhone 15 Pro Max es una de las mejores alternativas que puedes tener este 2025, ya que tiene todo lo que necesitas y al mejor precio.
