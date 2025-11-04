0
Real Madrid vs Liverpool por Champions League
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

5 razones por la que los 'influencers' prefieren el iPhone 16 Pro Max en lugar del S25 Ultra

Los iPhone de Apple son considerados como los mejores teléfonos para crear contenido para redes sociales. Sin embargo, son mucho más que solo cámaras profesionales.

Daniel Robles
Conoce 5 motivos por los que el iPhone 16 Pro Max es mejor que el Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Conoce 5 motivos por los que el iPhone 16 Pro Max es mejor que el Galaxy S25 Ultra de Samsung. | Foto: composición/www.notebookcheck.org
Si bien los teléfonos de Samsung son algunos de los mejores equipos Android, lo cierto es que Apple se ha posicionado fuertemente con sus iPhone, los cuales tienen las mejores cámaras para tomar fotografías y grabar videos.

Los influencers o creadores de contenido se han convertido en los mayores consumidores de este tipo de teléfonos de Apple, ya que estos aparatos les permiten disfrutar de la mejor calidad posible para sus redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, X, entre otras.

Conoce 5 contundentes razones por las que no deberás cambiar tu iPhone 16 Pro por el nuevo iPhone 17 de Apple.

PUEDES VER: 5 motivos para NO cambiar tu iPhone 16 Pro por el nuevo iPhone 17 de Apple

Sin embargo, los iPhone son mucho más que solo cámaras profesionales, por lo que en esta nota de Libero.pe conocerás 5 motivos por lo que el iPhone 16 Pro Max es mejor que el Galaxy S25 Ultra de Samsung.

El primer motivo que te hará preferir el iPhone 16 Pro Max en lugar que el Galaxy S25 Ultra es, obviamente, el juego de cámaras que maneja. En este caso tenemos lente principal de 48MP, lente gran angular de 48MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Sin embargo, esto no es todo, ya que los sensores tienen filtros cinematográficos y podrás grabar videos en 4K a 60fps y 120fps.

En segundo lugar, tenemos la compatibilidad de Apple con las redes sociales. Por si no lo sabes, los teléfonos de la marca estadounidense te permiten subir las fotografías y videos en la mejor calidad posible y esto hace luzcan mejor que otros terminales, incluso el Galaxy S25 Ultra no puede darte este beneficio.

En tercer lugar tenemos la pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas, la cual no solo tiene ProMotion de 120Hz, sino también una resolución de 1622 x 1206 pixeles, así como un brillo máximo de 2000 nits. Sin duda este panel te permitirá disfrutar del contenido multimedia y visualizar tus creaciones con alta calidad.

libero.pe

Como cuarto punto importante, tenemos el sistema operativo que maneja el iPhone 16 Pro Max. En este caso tenemos el iOS 26, un sistema que incluye muchas opciones de personalización y una fluidez única para abrir múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Sin duda te servirá para editar videos, jugar, responder correos y otras funciones extra.

Finalmente, como quinto punto, tenemos el precio del iPhone 16 Pro Max. Y es que si bien este teléfono fue lanzado hace solo un año, su precio ha bajado bastante y ahora lo puedes comprar por 3999 soles, es decir unos 1180 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

