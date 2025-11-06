- Hoy:
No necesitas endeudarte por un iPhone 17 Pro Max: este Apple antiguo tiene poderoso chip, triple cámara 4k y es barato
Si buscas un iPhone de gran calidad y que no te cueste carísimo, entonces el iPhone 14 Pro Max es ideal para ti. Tiene todo lo que buscas y es cómodo.
Hace solo algunos meses, Apple presentó al mundo su teléfono más TOP, el iPhone 17 Pro Max, un smartphone con triple cámara de 48MP con calidad 4K, un procesador más avanzado y una batería con duración más prolongada.
Sin embargo, miles de usuarios se han visto desanimados sobre este nuevo iPhone, puesto que su precio en algunos mercados como el peruano, puede llegar a costar hasta 2000 dólares. Es por ello que muchos están buscando otros modelos antiguos que sean igual de eficientes y es por ello que el iPhone 14 Pro Max se ha vuelto la mejor alternativa barata.
iPhone 14 Pro Max: ficha técnica completa
El iPhone 14 Pro Max fue lanzado en el 2022 y es por ello que su precio ha bajado considerablemente. Si quieres comprar este equipo deberás desembolsar unos 2500 soles. No es demasiado costoso para todo lo que ofrece este potente teléfono de Apple. ¿Qué bondades ofrece?
Su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz, una resolución 2778 x 1284 pixeles, además de unos 2000 nits de brillo y la famosa 'Isla dinámica' en su interfaz.
Este es el iPhone 14 Pro Max. Foto: Archivo
Si hablamos de potencia, debes saber que este iPhone 14 Pro Max llega con el sofisticado chip Apple Bionic A16, el cual se complemetna con 6GB de RAM y cuatro versiones de almacenamiento: 128G, 256GB, 512GB y 1TB de capacidad. Sin embargo, esto no es todo ya que el teléfono llega con 4323 mAh de batería con carga de 25W.
Pero, el mejor atributo de este iPhone es su juego de cámaras con calidad 4K a 60fps: lente de 48;P, gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP.
¿Qué te parece? Sin duda este iPhone 14 Pro Max es una de las mejores opciones por su calidad y precio. Además, tendrá 3 años más de actualizaciones, por lo que puedes disfrutar del iOS 26 y las próximas versiones del sistema operativo.
